Cum arată telefonul pliabil 5G al Huawei și când se lansează

Mobile World Congress din Barcelona se apropie cu pași repezi și orașul catalan devine locul unde se anunță și se prezintă cele mai noi smartphone-uri și alte inovații în domeniu. Huawei confirmă că va aduce telefonul pliabil 5G.

Compania chineză a publicat pe Twitter o fotografie unde se poate întrezări o parte dintr-un smartphone pliabil, însoțit de mesajul „conecting the future”. Huawei face marele anunț duminică seară, exact cu o zi înainte de debutul târgului, pe 24 februarie la ora 15:00 (ora României).

Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 1, 2019