Telefon Nokia de la 400 lei la eMAG. Ce reduceri mai poți să prinzi acum?

Celebra campania de reduceri eMAGIA Sărbătorilor la eMAG a ajuns în faza în care poți alege o mulțime de produse din numeroase categorii. Și prețurile sunt bune, cel puțin la unele produse.

Cu puțin timp înainte de Crăciun, dacă nu ai idei de cadouri, poți să arunci o privire pe campania eMAGIA Sărbătorilor de la eMAG. Sunt acoperite toate categoriile, de la electronice și electrocasnice până la jucării și produse de îngrijire personală. Mai jos am adunat câteva gadgeturi de care să ții cont.

Reducerile eMAG care pot deveni cadouri de Crăciun

Dacă vrei un telefon foarte ieftin, dar cât de cât bun, atunci poți alege un Nokia 2.2. Are 16 GB spațiu de stocare, 2 GB memorie RAM și un ecran de 5,7 inci. Telefonul poate fi cumpărat acum cu 400 de lei.

Samsung Galaxy S10e e mereu o alegere foarte bună. eMAG are modelul cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Va fi actualizat în acest an la Android 10 cu interfața One UI 2.0. Are și două camere foto principale. Îl poți avea la preț redus acum.

Lenovo are în oferta eMAG un model Legion de gaming cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i5, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce 1660 Ti. Laptopul e cu reducere aici.

Nokia 7.2 e un telefon lansat anul acesta, iar eMAG îl are la preț bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primește actualizare la Android 10. Partea mai bună e că-l poți prinde cu preț mic.

Acer are un laptop Nitro 7 la eMAG ajuns acum la un preț mai mic. E un model cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i7, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce GTX 1650. E disponibil cu reducere aici.