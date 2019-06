Samsung e unul dintre cei mai mari producători de dispozitive electronice. Azi am găsit oferte la telefoane și televizoare cu preț bun.

Telefoane Samsung ieftine pe care să le cumperi acum

Un Samsung Galaxy M20 cu 64 GB spațiu de stocare și un design care arată foarte bine a ajuns la cel mai mic preț din ultima vreme. Telefonul e nou, are hardware onorabil și primește actualizări direct de la Samsung. Îl poți cumpăra de aici.

Galaxy A50 e poate cel mai ușor de recomandat model. E nou, intrat de curând și pe piața din România, are hardware bun, cum ar fi 128 GB spațiu de stocare, și nu ai cum să greșești dacă îl alegi. Mai mult, are și un preț bun. Îl găsești aici.

Un model remarcabil din 2018 este Galaxy A9, acesta fiind primul telefon cu patru camere al Samsung. Are un ecran mare, are 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Unde mai pui că acum are și reducere.

Televizoare ieftine pe care să vezi filmele și serialele favorite

Prima recomandare de televizor Samsung e cu un model imens: diagonală de 138 cm. Desigur, nu totul se reduce la diagonală, pentru că are și rezoluție Ultra HD, are Wi-Fi integrat și e smart, astfel că nu vei avea o problemă să te uiți la YouTube, Netflix sau HBO, când ce-i la televizor nu te încântă. Televizorul e disponibil aici.

Al doilea model este ceva mai mic, doar 108 cm, dar e mai bun pentru spații în care nu te poți bucura de un ecran mare. Are însă tot rezoluție 4K, e smart și beneficiază de Wi-Fi. Îl poți cumpăra de aici cu cel mai mic preț din ultima vreme.

În fine, un televizor Samsung aparte: curbat și diagonală de 123 cm. Acesta e tot 4K, pentru toate acele filme și seriale bune de pe Netflix, e smart și are preț bun – mult mai bun decât la lansare. Îl poți cumpăra de aici.