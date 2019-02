Telefonul Energizer cu baterie de 18.000 mAh chiar te ține departe de priză

Avenir Telecom, sub marca Energizer, a prezentat la MWC 2019 zeci de modele de telefoane noi. Cel care fură toate privirile și toată atenția e însă modelul cu baterie de 18.000 mAh.

Înainte să îți povestesc despre bestia de telefon Energizer P18K Pop, cu acea baterie imensă, trebuie să trec în revistă modelele de telefoane ale companiei.

Telefoanele Energizer sunt împărțite pe patru categorii: Energy, Power Max, Ultimate și Hardcase. Cele din categoria Energy sunt telefoane entry level, inclusiv telefoane feature phone care rulează sistemul de operare KaiOS.

În categoria Power Max regăsim smartphone-uri cu baterii generoase, inclusiv P18K Pop. Cele Hardcase sunt rezistente la șoc, căzături și, în general, sunt cam indestructibile. Categoria Ultimate este destinată telefoanelor premium vândute sub marca Energizer.

Înainte de toate, ar trebui să vorbim despre elefantul din cameră. Energizer Power Max P18K Pop este chiar un smartphone unic pe piață, deoarece are o baterie de 18.000 mAh, un ecran de 6,2 inci Full HD+, iar camera de selfie (doi senzori) iese din carcasă.

Ce înseamnă asta? Înseamnă că ai putea să vorbești 90 de ore continuu, să asculți 100 de ore de muzică și să te uiți timp de două zile non-stop la clipuri video. Dacă-l uiți printr-un sertar, bateria îl ține în stand-by până la 50 de zile.

Din cauza acestei capacități uriașe și telefonul ia în greutate și în grosime. Nu mi s-a părut că ar fi un telefon extrem de greu pentru a nu putea fi manevrat, însă grosimea ar putea fi o problemă deoarece telefonul abia mi-a intrat în buzunar.

Vestea bună este că telefonul s-ar încărca de la 0 la 100% în vreo două ore prin USB-C fast charge, după cum mi-a spus un reprezentat al Avenir Telecom. Partea și mai bună e că acest telefon poate încărca și alte telefoane. Un fel de baterie externă mai mult decât inteligentă.

Am rămas surprins plăcut să văd că telefonul are un ecran aproape fără margini, fără crestătură de niciun fel și este un ecran pe care-l vezi pe telefoane premium. Camera frontală iese din carcasă și ai acolo un senzor de 16 MP și unul de 2 MP. Pe spate ai trei camere (12MP + 5MP + 2MP) care să te ajute să fotografiezi ce ai nevoie.

Creierul întregii operațiuni este un MediaTek Helio P70 și este susținut de 6 GB RAM și are 128 GB spațiu de stocare.

Dacă cumva preferi smartphone-uri mai rezistente atunci ar trebui să te intereseze telefoanele Energizer din categoria HardCase. La MWC, compania a adus modelele HardCase H501S, H570S și H591S, ce au certificare IP68 și MIL-STD, adică absorb șocurile și telefoanele pot fi folosite în condiții extreme.

Modelele HardCase H501S, H570S și H591S rezistă căderilor de la 1,2 m și pot sta sub apă 30 de minute la o adâncime de 1,5 m.

Ecranele sunt acoperite cu sticlă Gorilla Glass și toate telefoanele au baterii încăpătoare de la 5.800 mAh până la 6.500 mAh. Telefoanele au carcase rezistente, însă nu devin greu de manevrat sau prea mari și pot fi folosite și în situații obișnuite.

Modelele H501S și H570S au două camere pe partea din spate și o cameră frontală, în timp ce H591S are doi senzori pe partea din spate (16 MP + 0,3 MP) și doi senzori frontali (8 MP + 0,3 MP).

Dacă vrei ceva acum, ai putea să-ți iei modelul Energizer HardCase P550S LTE. E deja disponibil pe piața din România. A fost lansat oficial în 2018, iar acum modelul Energizer Hardcase P550S LTE este disponibil cu abonament exclusiv la Internity, partener Telekom România, cu o rată lunară de doar 23 lei împreuna cu planul tarifar Telekom Mobil 5. Acest abonament oferă internet nelimitat, la viteză 4G, la un cost lunar de doar șapte euro.

Un model care s-ar putea dovedi a avea destul de mult succes în România ar putea fi Energizer Ultimate U630S Pop ce face parte din categoria de smartphone-uri Ultimate ale Avenir Telecom.

Spun asta pentru că telefonul are un ecran de 6,3 inci HD+ ce nu are ecranul crestat, rulează Android Pie, are un procesor MediaTek MT 6762 Helio P22 care are opt nuclee la 2.0 GHz, 64 GB stocare (extensibil cu un microSD până la 128 GB și 4 GB RAM). Este Dual-SIM și are senzor de amprentă.

Pe spate are două camere (16 MP + 2 MP), iar în față se regăsește același combo, doar că iese din carcasă când vrei să faci o poză. O metodă elegantă pentru a nu cresta ecranul sau pentru a nu-l perfora.

La categoria Energy compania a introdus telefoane entry level al cărui preț începe de la 29,99 de euro. Telefoanele de tip feature phone rulează sistemul de operare KaiOS și are preinstalat KaiStore și servicii precum Google Asistent, Facebook, Google Maps, YouTube sau Twitter. Așa că nu mai ești nevoit să-ți iei smartphone doar pentru Facebook.

Toate modelele Energizer prezentate la MWC Barcelona vor fi disponibile în acest an. Unele vor fi lansate în primăvară, altele în vară.