Telefoane Digi ieftine: oferta pentru iunie 2019 în magazinele RDS-RCS

Dacă ești în căutare de noutăți, sunt telefoane Digi numai bune de cumpărat în iunie 2019. Am trecut prin oferta cu produsele operatorului ca să știi ce alegi.

Dacă ți-ai planificat deja vacanța și ți-au mai rămas bani, probabil că te uiți după un telefon nou. Ar trebui să-l cauți pentru poze, în primul rând, și să-ți poată înlocui aparatul foto cu brio în vacanță. Am căutat prin oferta grupului Digi | RCS-RDS, ca să ai ce să alegi.

Ce tip de abonament să alegi pentru un telefon nou de la Digi

Sunt numeroase telefoane Digi ieftine, dar cel mai bine e să alegi unul pe care te poți baza. Tocmai de aceea am cercetat oferta magazinului ca să știi pe ce să pui mâna și pe ce să dai banii. Dintre tot ce propune compania cu telefoane Digi ieftine, câteva se remarcă fără probleme. Înainte de asta trebuie să fii însă atent la abonamente.

Abonamentele operatorului nu influențează prețurile telefoanelor, cum se întâmplă la ceilalți, dar cel mai bine alegi un tip de abonament bun de la început decât să regreți după. De exemplu, sunt cele trei: Digi Mobil Optim 2, Optim 3 și Optim Nelimitat.

Îți recomand Optim Nelimitat, care costă cinci euro pe lună și îți oferă minute nelimitate în toate rețelele fixe și mobile naționale, dar și câteva mii de minute internaționale. Beneficiezi și de viteze la internet mobil prin 4G, iar în rețeaua 4G ai net nelimitat. Asta înseamnă că după ce-ai consumat primii 50 GB, viteza scade la 128 Kbps, dar încă ai net.

Telefoane Digi ieftine: ce să alegi de la Samsung până la Nokia

Primul model pe care ar trebui să-l iei în calcul este Samsung Galaxy A50 cu Android Pie și ecran de 6,4 inci Full HD+. Are o cameră principală de 25 megapixeli f/1.7, una de 8 MP ultrawide și una de 5 MP capabilă să măsoare adâncimea de câmp.

Huawei Mate 20 Lite e unul care-și face loc lejer în această listă cu telefoane Digi ieftine. Are ecran de 6,3 inci Full HD+, două camere foto de 20 MP, respectiv 2 MP și e disponibil din toamna lui 2018.

Între ce telefoane Digi ieftine ai la dispoziție, poți alege și un Samsung Galaxy A40 cu ecran de 5,9 inci Super AMOLED, iar pe spate ai două camere foto pe acest model: una de 16 MP și una de 5 MP. E dual SIM, așa că poți să ai și SIM de la alt operator, nu doar de la Digi.

Tot de la Huawei e disponibil și modelul P20 Lite pe nuanță roz sau albastră. Acest telefon are ecran de 5,84 inci Full HD+, 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Are și două camere foto: 16 MP și 2 MP. Cea de selfie este de 16 MP, în caz că ești pasionat de așa ceva.

Nu în ultimul rând, un Nokia: 7 Plus. Are ecran de 6 inci Full HD+, are două camere pe spate: 12 MP și 13 MP și una secundară de 16 MP pentru selfie. Ca sticare, ai la dispoziție 64 GB și 4 GB de memorie RAM. Sistemul de operare e Android și e actualizat destul de des de către compania HMD Global, care controlează licența Nokia.

Găsești mai multe modele pe site-ul operatorului.