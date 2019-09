Cursele cu taxiul zburător pe care chiar ți le vei putea permite

Călătoria cu taxiul zburător ar fi una uimitoare, însă cei mai mulți dintre noi n-am fi dispuși să cheltuim sume uriașe pentru a ne urca la bordul unuia.

Pentru asta, un startup german lucrează la un serviciu de acest gen care n-ar fi doar un moft și pe care chiar ți l-ai putea permite. Este vorba despre Lilium, o companie cu sediul în München, care a arătat lumii prototipul său pentru un taxi zburător electric. Se numește The Lilium Jet și are o capacitate de cinci locuri.

The Lilium Jet uses a concept called ‘thrust vectoring’ to help it move both vertically and horizontally. More commonly associated with space rockets ? and fighter jets, it describes the way we can change the angle of the engines to direct their thrust and maneuver the aircraft. pic.twitter.com/25vKaBLZqK

