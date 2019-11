Supermarketul din România care renunță la casieri: cum vei plăti

Se vorbește de multă vreme de faptul că multe joburi vor fi înlocuite odată cu apariția roboților sau a altor soluții de automatizare. Un supermarket din România face deja un pas mare în această direcție.

Mega Image a anunțat că începe să renunțe, treptat, la forța de muncă umană de la case. Practic, casierii vor fi înlocuiți cu sisteme de tipul self-scan. Până la sfârșitul anului, aceste noi sisteme se vor regăsi în 10 supermarketuri din București.

Dacă proiectul va avea succes, acesta va fi extins în toate magazinele Mega Image din Capitală și din orașele în care marca e prezentă.Procesul de instalare a caselor de marcat self-scan a fost început deja, iar primele astfel de sisteme au apărut în unitatea din Plaza România și la o altă unitate din Barbu Văcărescu.

Odată cu introducerea caselor self-scan, îți vei putea scana singur produsele, după care le plătești. În Plaza, de exemplu, se poate plăti, deocamdată, numai cu cardul. Dar va fi introdusă și plata în numerar.

„Casele self-scan oferă clienților posibilitatea de a scana și plăti singuri cumpărăturile, într-un mod rapid și simplu. Primele patru case Self Scan au fost deschise în magazinul din Barbu Văcărescu, iar până la finalul acestei săptămâni vom avea inca 7 magazine cu self scan: Băneasa, Piaţa Sudului, Expoziţiei, Glucoza, Platinia, Oon Mihalache şi Plaza Romania. Până la finalul anului vom avea în total 10 magazine cu self scan”, susțin reprezentanții Mega Image pentru Economica.