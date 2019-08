Sticlele din bambus, alternativa perfectă la plasticul care ajunge în oceane

Chiar și după eliminarea pungilor de plastic din marile lanțuri de supermarketuri, există o problemă majoră cu număr imens de sticle de plastic care ajung în natură. O alternativă interesantă ar putea fi reprezentată de bambus.

Un inventator din Assam, o regiune din India, și-a dedicat ultimii ani realizării unui recipient din bambus menit să fie o alternativă fiabilă pentru sticlele de plastic de care am devenit dependenți. Diferența majoră dintre creația sa și recipientele tradiționale de aceeași formă este că această nouă sticlă este biodegradabilă și are impact zero asupra mediului înconjurător, dacă ai uitat-o în pădure sau ți-a scăpat în ocean.

Este important de reținut că noua sticlă de bambus se comportă la fel ca o sticlă de plastic, deși nu poluează. Ține apă sau orice alt lichid fără emoții și este aproape la fel de ușoară ca una de plastic. În contextul în care sticlele de plastic au devenit cea mai mare amenințare asupra mediului înconjurător, este mai important ca niciodată să apelăm la aternative pe termen lung.

Dhritiman Bora este persoana din spatele acestor sticle și crede foarte mult în proiectul său. El este convins că sticlele de plastic au șanse mari să devină niște produse foarte populare la scară mondială. Rămâne să fie adoptate de vreun producător important din domeniul sucurilor sau apei îmbuteliate pentru a grăbi adopția.

La ora actuală, o sticlă precum cele din imaginile alăturate costă între 23 și 30 de lei, în funcție de formă și capacitate. Prețul lor nu este mic, dar având în vedere aspectul atrăgător, ai șanse mai mari să le refolosești. Aparent, datorită construcției mate și a lemnului destul de gros, păstrează și temperatura băuturii din interior pentru o perioadă mai mare de timp, similar cu un termos. Va fi interesant să vedem cât va dura până la vei găsi în țări precum România.