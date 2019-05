Cinci startup-uri românești care pot influența în bine societatea noastră

Innovation Labs 2019 și-a desemnat câștigătorii, iar printre laureați se numără startup-uri care propun diferite produse printre care o extensie de browser sau o soluție de verificare autenticității unei imagini.

Innovation Labs 2019, programul de accelerare pentru tinerii pasionați de tehnologii creative și antreprenoriat, și-a desemnat câștigătorii în cadrul evenimentului Demo Day, desfășurat pe 20 mai la Teatrul Național București.

Not This Time Pal, CNEO, Heimdall, Trusty Camera și Knosis.ai sunt echipele care au convins juriul și publicul cu produsele lor, câștigând premiile „Best Pitch”, „Best Product”, „Best Business”, „Startup of the Year” și „Scaleup of the Year”.

În martie 2019, peste 480 de tineri s-au înscris în cele cinci Hackathoane Innovation Labs, desfășurate la nivel național, propunând peste 160 de idei de produse digitale. În Hackathoane au intrat 111 echipe, dezvoltându-și ideile în prototipuri alături de mentori, pe parcursul a 24 de ore de foc.

Efortul tinerilor a fost recompensat, astfel încât cele mai convingătoare 70 de echipe au trecut în a doua etapă a programului Innovation Labs – perioada de mentorat și dezvoltare a unui produs care să combine excelența tehnică cu orientarea către nevoile reale ale utilizatorilor. Pe parcursul desfășurării programului, până la Demo Day, echipele au participat săptămânal la workshop-uri și întâlniri cu mentorii, experți în domeniul tehnologiei și antreprenori de top, lucrând la construirea și rafinarea prototipurilor.

Cele mai bune cinci startup-uri de la Innovation Labs 2019

Premiul „Best Pitch Prize” a fost decernat echipei Not This Time Pal, un produs care oferă o extensie a browser-ului Chrome, ce permite utilizatorilor să identifice cel mai bun preț pentru produsele pe care le caută.

Premiul „Best Product Award” a revenit echipei CNEO, care propune un produs ce derivă din îmbinarea aplicațiilor software de învățare automată cu senzori medicali, ceea ce permite realizarea de la distanță a programelor de prevenție, curative sau de recuperare.

Premiul „Best Business Award a fost oferit echipei Heimdall, care a dezvoltat un produs care îmbunătățește monitorizarea consumului electric printr-o soluție hardware, pe baza unui algoritm de Machine Learning, ce identifică și optimizează amprentele digitale și obișnuințele de consum, atât pentru distribuitori, cât și pentru consumatori.

Premiul „Startup of the Year Award” a revenit echipei Trusty Camera, care a creat o soluție ce oferă jurnaliștilor, experților, dar și persoanelor care primesc fotografii (prin social media, magazine online, social discovery sau alte canale) posibilitatea de a verifica autenticitatea imaginii.

Premiul „Scaleup of the Year Award” a revenit echipei Knosis.ai, care a prezentat o soluție facilă de obținere a bazelor de date pentru Machine Learning, implicând categorii sociale diverse. Knosis permite generarea unor date echivalente prin randarea unor obiective în VR și codarea umană a datelor printr-o platformă ce alocă eficient sarcinile către operatori din categorii sociale diverse.