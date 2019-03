Sony dezvăluie de ce telefoanele sale nu fac poze bune, iar motivul este ilar

Sony este unul dintre cei mai importanți jucători din industria smartphone-urilor, însă nu datorită telefoanelor sale.

Producătorul japonez livrează senzori foto pentru extrem de mulți de producători de smartphone-uri din lume. Chiar și așa, Sony nu a reușit să creeze un telefon care să capteze atenția utilizatorilor. Nici la capitolul fotografie, nici la capitolul design.

Dacă anul trecut, Sony avea telefoane cu un design mai vechi cu margini mari în partea de sus și de jos a telefonului. Anul acesta, compania a decis să treacă la un nou look și așa Sony Xperia 1, Xperia 10 și 10 Plus arată puțin cam ciudat din cauza ecranului lunguieț ce are un raport de aspect de 21:9.

Lăsând la o parte aspectul telefoanelor, de ce smartphone-urile Xperia nu fac fotografii excelente având în vedere expertiza japonezilor pe senzori foto, mai ales pe segmentul mirorless.

„Suntem o singură companie, dar există bariere și echipa Alpha (n.r. departamentul foto mirrorless) nu vrea să ofere anumite lucruri echipei Mobile deoarece nu vrei într-un telefon să ai aceleași caracteristici pe care le-ai găsi în mod normal pe o cameră de 3000 de lire sterline”, a declarat Adam Marsh, manger al diviziei de marketing al Sony, într-un interviu.

„Acum acestă barieră s-a micșorat și ei spun că «vedem că un smartphone și o cameră foto care îți oferă aceeași experiență este un lucru bun»”.

Motivul dat de Adam Marsh mi se pare cel puțin amuzant deoarece chiar și o colaborare mai strânsă cu departamentul foto nu ar fi asigurat că Sony să livreze un telefon de top.

Sony Xperia 1 ar trebui să facă fotografii mai bune

Se pare că Sony a învățat ceva și camerele de pe Xperia 1 au pixeli mai mari, sunt mai rapide decât în trecut, au stabilizare optică și împrumută tehnologia de eye autofocus de la camere foto Alpha. De asemenea, noul telefon procesează fotografiile în același mod în care o face o cameră foto Alpha. Asta ar însemna o calitate a imaginii mai ridicată.

Aceste schimbări au venit după ce compania a fost restructurată, iar acum echipa Alpha și echipa Mobile lucrează în același departament de „imaging”. Va fi interesant de văzut cât de mult a evoluat telefonul la capitolul foto și cum se compară Xperia 1 cu alte flagship-uri.

De ce nu are Sony Xperia 1 senzorul de 48 MP al Sony?

Senzorul foto de 48 MP al Sony este prezent pe telefoane ca Honor View 20 și Xiaomi Mi 9, dar nu și pe Xperia 1. De ce? Pe scurt, pentru că japonezii au crezut ca e mai bine dacă ai trei senzori foto de 12 MP decât unul singur de 48 MP. „Pe senzorul de 48 MP nu poți face super-slow motion la 960 fps”.

Tot Adam Marsh a mai spus că Sony nu e nici Samsung, nici Huawei și că brandul nu o să placă la toată lumea. Dar a menționat că cei interesați să-și cumpere un telefon nou ar putea fi convinși să aleagă Sony datorită ecranului 21:9 și datorită expertizei pe fotografie.