Somniferele populare care îi fac pe oameni să se sinucidă în somn

Somniferele au devenit faimoase pentru faptul că îi fac pe oameni să se poarte în moduri bizare, care merg până la sinucidere.

Medicamentele care ajută oamenii să adoarmă, cum ar fi Ambien, nu au cea mai bună reputație pentru efectele secundare pe care le au asupra oamenilor. Tocmai de aceea, Food and Drug Administration cere mai nou producătorilor de somnifere să posteze avertismente pe etichete, după cum arată The New York Times.

Printre incidentele cauzate de somnifere se numără „supradoze accidentale, căzături, arsuri, [cazuri aproape de] înecare, expunere la temperaturi extrem de reci care duc la pierderea unui membru, intoxicare cu monoxid de carbon, înec, hipotermie, coliziuni de vehicule cu motor cu pacientul care conducea și răni [realizate de pacient] precum răni de pistol și aparente încercări de sinucidere”, după cum arată FDA. Mai mult, oamenii care au experimentat aceste comportamente nu și-au amintit nimic odată ce s-au trezit.

FDA a anunțat astfel că va fi nevoie de avertismente puternice în toate prospectele pentru medicamente precum Ambien, Lunesta, Sonata și versiunea generică a celui dintâi, numită zolpidem. De asemena, agenția a subliniat că vor fi necesare avertismente și pentru prescrierea acestor medicamente persoanelor cu istoric de somnambulism.

Cu toate astea, nu este prima oară când FDA ridică semne de întrebare cu privire la somnifere. De fapt, compania guvernamentală a lansat pentru prima oară un avertisment public cu privire la efectele neplăcute ale acestor medicamente în urmă cu 12 ani.

„Sunt surprinsă să văd că acest avertisment apare abia acum”, a zis fiziciana Ilene Rosen de la University of Pennsylvania. „Asta este ceva ce am spus pacienților mei în ultimii 15 ani, iar în comunitatea [oamenilor care suferă de probleme de somn] este ceva bine-cunoscut. Și îmi place să cred că am făcut o treabă bună în [a informa oamenii] că aceste medicamente au unele riscuri”.