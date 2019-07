Serialul TV bazat pe jocul Warhammer 40,000 se află în producție. Netflix și Amazon Prime se luptă să-l ofere în exclusivitate

Serialul TV bazat pe jocul Warhammer 40,000 se află în producție și de realizarea acestuia se va ocupa creatorul serialului The Man in the High Castle.

Warhammer 40,000 este o serie cunoscută de fani datorită mai multor medii. Inițial, seria a pornit ca un joc de tip tabletop, apoi universul creat de Rick Priestly a fost extins și în alte forme de divertisment: jocuri video, cărți și chiar și pe film. Cu toate acestea, lucrurile nu par a se opri aici. Ni se pregătește un serial ce ar putea fi difuzat de Netflix sau Amazon Prime.

Frank Spotnitz și compania sa de producție Big Light Production, cei din spatele serialului The Man in the High Castle, va lucra alături de Games Workshop pentru a aduce seria pe micul ecran. Spotnitz va avea rolul de showrunner, dar și de producător executiv.

Ce poveste va spune serialul TV Warhammer 40,000

Potrivit Deadline, seria se va numi Eisenhorn și va fi amplasată în universul Warhammer 40,000. „Omenirea se află în pragul anihilării. În timp ce umanitatea duce un război pe milioane de fronturi, în întuneric, un conflict secret izbucnește. În serial, Gregor Eisenhorn și echipa lui se luptă cu extratereștrii, eretici și demoni pentru a salva omenirea de la pieire”.

Frank Spotnitz a spus că universul este foarte bogat și complex și este una „dintre cele mai incitante opere pe care le-am putea adapta pentru televiziune. Nu mai există nimic asemănător pe TV în prezent, iar noi suntem incredibili de entuziaști pentru a aduce acest univers complex la viață”.

Încă nu a fost anunțată echipa de actori pentru acest serial și nici nu se știe unde va fi producția difuzată. Ar putea fi un canal TV din SUA sau o platformă de streaming precum Netflix sau Amazon Prime. Un astfel de serial este la mare căutare în prezent deoarece Game of Thrones s-a încheiat și toți caută o alternativă.

HBO vrea să dezvolte mai multe spinoff-uri pentru Game of Thrones, Netflix pregătește serialul The Witcher pentru această iarnă, iar Amazon a plătit 250 de milioane de dolari doar pentru drepturile de a realiza un serial Lord of the Rings pentru Amazon Prime.