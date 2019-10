Schimbările pe care le aduce internetul modului în care gândim

Încet dar cu pași siguri internetul a devenit la fel de vital pentru noi ca și oxigenul, însă specialiștii avertizează că are o mulțime de efecte negative asupra creierului. Cum a schimbat internetul felul în care gândim?

Atenția noastră dispare imediat

Suntem asemenea unor peștișorii aurii care nu pot fi atenți mai mult de nouă secunde. Peștișorii aurii pot fi atenți timp de nouă secunde. Până în anii 2000, oamenii îi întreceau, putând fi atenți vreme de 12 secunde. Doar că am ajuns să fim mai puțin atenți decât peștișorii aurii. Conform unui studiu din 2015, durata noastră de atenție a scăzut la opt secunde.

Nu ne mai putem concentra

De multe ori nu putem să ne concentrăm asupra unui lucru sau a unei anumite sarcini, deoarece avem tendința de a ne verifica în mod obsesiv telefonul. Chiar dacă nu îți dai seama, îți verifici de cel puțin 2.600 de ori pe zi smartphone-ul, potrivit unui studiu.

Autorul cărții „The Shallows: What The Internet Is Doing To Our Brains”, Nicholas Carr, a descris această adicție ca pe „o stare de distragere perpetuă și întrerupere constantă”.

Memoria ne părăsește

Din cauza internetului nu ne mai ostenim să reținem informații noi, deoarece știm că acestea se află doar la un click distanță.

„Mutarea informațiilor din partea conștientă a minții în memoria pe termen lung necesită un proces de consolidare a memoriei, care se bazează pe atenție. Dacă ești în mod constant distras și absorbi noi informații, practic împingi acele informații în și din partea conștientă a minții. Nu ai grijă de ele într-un mod care să fie necesar pentru consolidarea bogată a memoriei”, au explicat specialiștii.

Suntem mai puțin empatici

„Cred că există niște indicii că acest gen de cultură a distragerilor și întreruperilor constante compromite nu doar atenția care duce la gânduri profunde, ci și atenția care duce la conexiuni profunde cu alți oameni”, a afirmat Carr. „Cu cât ești mai distrat – cu atât firul gândirii este întrerupt – cu atât mai puțin ești capabil să experimentezi empatia”.

Nu mai știm să ne bucurăm de propria noastră companie

Cei mai mulți dintre noi alegem să intrăm pe internet atunci când ne simțim plictisiți sau singuri. Astfel, reușim să ne distrăm mintea. Problema este că acest obicei ne descurajează din a mai petrece timp singuri, doar noi cu gândurile noastre care să ne țină companie.