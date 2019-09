Nissan a creat scaune de gaming inspirate de GTR-ul de 565 de cai putere

Dacă ești în căutarea unor scaune de gaming de pe care să te joci, l-ai putea lua în considerare chiar pe cel inspirat de Nissan GT-R.

În cazul în care petreci foarte mult timp la calculator, un scaun confortabil ar putea fi extrem de important pentru tine. Iar cum fanii jocurilor video stau destul de mult în fața ecranului, ar putea avea nevoie și mai mare de așa ceva.

Pentru asta, Nissan vine acum cu modele de scaune de gaming inspirate de vehicule precum GT-R Nismo, Leaf sau Armada.

Compania spune că gamerii sunt nevoiți, de multe ori, să aleagă între aspect și confort. Astfel, scaunele gândite de compania auto le-ar oferi pe ambele. Spune că are în spate decenii întregi de experiență în design-ul de scaune și este convinsă că aceste trei concepte ar urma să trezească interesul gamerilor din toată lumea.

Cele trei scaune de gaming concepute de Nissan sunt inspirate de modelul sport GT-R Nismo, modelul electric Leaf și SUV-ul Armada.

Acestea ar arăta cam așa:

This isn’t a game. We’ve got some new concepts and they aren’t cars. Share your pick of the gaming-inspired styles below. #NationalVideoGamesDay pic.twitter.com/aaNMGssmbf

— Nissan (@NissanUSA) September 12, 2019