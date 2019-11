Sateliții Starlink ai lui Elon Musk dau deja bătăi de cap astronauților

Planul lui Elon Musk de a trimite sateliți în spațiu care să dea internet este unul ambițios, însă aceștia îi încurcă pe astronauți.

Compania lui Elon Musk, SpaceX, vrea să ofere internet tocmai din spațiu. Pentru asta, va folosi sateliți. În prezent, are permisiunea de la Federal Communications Commission să lanseze aproximativ 12.000 de sateliți în spațiu. Cu toate acestea, SpaceX a solicitat frecvențe radio pentru a putea lansa încă 30.000 de astfel de sateliți. Asta înseamnă că numărul total al acestora ar ajunge la 42.000.

Fiecare lansare plănuită de compania lui Elon Musk constă în câte 60 de sateliți. Până acum, au avut loc două lansări, ceea ce înseamnă că în spațiu există acum cam 120 de sateliți SpaceX al căror scop este să ofere internet.

Totuși, numărul foarte mare de astfel de obiecte care ar ajunge în spațiu ar putea crea situații nelpăcute.

Încă de la prima lansare a celor 60 de sateliți, astronomii s-au declarat îngrijorați de problemele pe care prezența acestora în spațiu le-ar putea cauza.

În dimineața zilei de 18 noiembrie, flota de sateliți SpaceX a ajuns deasupra Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) din Chile. Au intrat în raza camerei cu aproximativ 90 de minute înainte de răsăritul soarelui și au strălucit puternic în lumina soarelui de dimineață. A durat cinci minute pentru a ieși din raza vizuală a telescopului.

Astronomul Clara Martinez-Vazquez a arătat situația într-o postare pe Twitter:

Wow!! I am in shock!! The huge amount of Starlink satellites crossed our skies tonight at @cerrotololo. Our DECam exposure was heavily affected by 19 of them! The train of Starlink satellites lasted for over 5 minutes!! Rather depressing… This is not cool! pic.twitter.com/gK0ekbpLJe

— Clarae Martínez-Vázquez (@89Marvaz) November 18, 2019