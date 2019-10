Asistentul virtual Alexa îți va vorbi cu vocea lui Samuel L Jackson pe dispozitivele Amazon

Amazon vine acum cu o nouă serie de voci pentru dispozitivele care suportă asistentul virtual Alexa, iar Samuel L Jackson este una dintre acestea.

Celebrul actor din filme precum Pulp Fiction sau Django Unchained își va împrumuta vocea asistentului virtual de la Amazon. Este prima voce celebră care ajunge pe dispozitivele gigantului american.

Utilizatorii dispozitivelor Amazon pe care Alexa poate funcționa vor putea interacționa cu versiunea AI a lui Samuel L Jackson. Pentru a putea beneficia de această opțiune, cei interesați vor fi nevoiți să plătească. Totuși, suma este una modică, de doar 0.99 dolari.

Samuel L Jackson vine pe dispozitivele Amazon cu Alexa

De obicei, actorul este recunoscut pentru replicile sale acide din filmele în care joacă. Le poți vedea pe cele mai iconice aici:

De asemenea, limbajul acestuia poate fi, de multe ori, și ceva mai vulgar decât ar prefera unii. Așadar, Amazon oferă utilizatorilor un asistent virtual Alexa cu vocea lui Samuel L Jackson în două versiuni: una explicită, și una non-explicită. În cea din urmă, vocea se va abține de la cuvinte indecente.

Samuel L Jackson este un producător american și un actor celebru. A apărut în peste 100 de filme, printre care Greu de ucis 3 (1995), Indestructibilul (2000), Shaft (2000), The 51st State (2001), Black Snake Moan ( 2006), Avionul cu serpi (2006), în trilogia prequel Star Wars (1999-2005). Americanul a apărut și în filme din cadrul Marvel Cinematic Univers, precum Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America: The First Avenger, Avengers: Endgame etc.

Vocea celebrului actor va fi disponibilă chiar de anul acesta pentru utilizatorii produselor. Compania a anunțat că, pe lângă cea a lui Samuel L Jackson, vocile mai multor celebrități vor fi disponibile pe dispozitivele care suportă asistentul virtual Alexa. Totuși, nu a potoloit curiozitatea celor interesați și nu a oferit încă o listă oficială cu nume concrete. Cel mai probabil, va trebui să mai aștepți până în 2020.