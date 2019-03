Samsung și-a lansat cel mai ieftin telefon: cât de bun este Galaxy A10

Majoritatea pasionaților de Samsung visează în această perioadă la Galaxy S10, S10e sau S10 Plus. Tot acum însă, sud coreenii și-au anunțat cel mai ieftin telefon din portofoliu și merită toată atenția.

Cu câteva zile înainte de MWC, au ajuns online primele modele din noua serie de smartphone-uri accesibile din portofoliul Samsung. Este vorba de Galaxy A30 și Galaxy A50. Între timp însă, aceeași familie de aparate a mai primit un membru nou. Cel mai ieftin dintre toate, Galaxy A10 arată surprinzător de bine, având în vedere prețul de pe etichetă.

Noul gadget al sud coreenilor are o carcasă de plastic, dar ecranul are rame infime pe trei dintre patru margini și, per ansamblu par premium. Panoul folosit este un Infinity-V, are o diagonală de 6,2 inci și o rezoluție nativă HD+.

Creierul întregii afacerii este un Exynos 7884 cu o valoare decentă de 2GB RAM. SoC-ul cu pricina, deși a fost creat in-house de Samsung, este unul destul de neobișnuit. A fost folosit în trecut doar în cazul lui Galaxy J3 V. La interior, ascunde două nuclee Cortex-A73 tactate la 1,35 GHz și șase nuclee Cortex-A53 tactate la aceeași frecvență.

Galaxy A10 poate fi cumpărat cu doar 32GB de memorie internă, dar cantitatea respectivă de spațiu poate fi suplimentată cu un card microSD de până la 512GB. Pe spate, are o singură cameră principală de 13 megapixeli cu F/1.9, în timp ce amatorii de selfie-uri vor profita de un senzor frontal de 5 megapixeli ascuns într-o crestătură discretă sub formă de picătură, în partea de sus a panoului.

Telefonul are un acumulator de 3400 mAh, mai mult decât suficient pentru o zi departe de priză. Galaxy A10 rulează Android Pie mascat de interfața proprietară One UI. Cei care cochetează cu o eventuală achiziție, se vor bucura să afle că-l pot cumpăra cu spatele roșu, negru sau albastru începând cu mijlocul acestei luni. Prețul de achiziție este de aproximativ 120 de dolari.