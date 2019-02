Samsung Galaxy S10 e un model aniversar. E al zecelea din seria Galaxy S care ne-a obișnuit cu ecrane foarte bune și cu diverse noutăți semnficative de la an la an. Ca specificații, are tot ce-i mai bun, inclusiv un ecran nou. Desigur, prețul e pe măsură.

Samsung Galaxy S10e

Specificații : ecran de 5,8 inci Dynamic AMOLED, 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, cameră duală pe spate, o cameră pentru selfie și baterie de 3.100 mAh

: ecran de 5,8 inci Dynamic AMOLED, 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, cameră duală pe spate, o cameră pentru selfie și baterie de 3.100 mAh Preț Samsung Galaxy S10e în România: 3.500 lei

Samsung Galaxy S10

Specificații : ecran de 6,1 inci Dynamic AMOLED, 8 GB de memorie RAM + 128 GB spațiu de stocare sau 8 GB RAM + 512 GB spațiu de stocare, cameră triplă pe spate, baterie de 3.400 mAh

: ecran de 6,1 inci Dynamic AMOLED, 8 GB de memorie RAM + 128 GB spațiu de stocare sau 8 GB RAM + 512 GB spațiu de stocare, cameră triplă pe spate, baterie de 3.400 mAh Preț Samsung Galaxy S10 în România: 4.300 lei / 5.500 lei a doua versiune

Samsung Galaxy S10 Plus