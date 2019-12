România, fără cetățeni: harta care îți explică emigrarea și scăderea natalității la români

România trece printr-o situație foarte dificilă când vine vorba de populația țării. Îmbătrânirea cetățenilor a devenit o problemă, când nu mai sunt tineri care să plătească pensii. Mulți dintre ei au plecat dincolo, iar alții nu se mai nasc în țară.

Potrivit unui studiu INS, România avea pe 1 ianuarie 2019, în teorie, o populație de 22,17 milioane de oameni. În practică, numărul celor care locuiau efectiv în țară la momentul respectiv era de vreo 19,4 milioane de persoane.

În privința motivelor din spatele acestei situații dezastruoase, există două cauze majore. Primul vizează scăderea natalității, în locul emigrării. Din păcate, mortalitatea este în relativă creștere, când ai ca referință numărul de români cu copii mici. În ultimul deceniu, pe an, s-au născut pe teritoriul României aproximativ 200.000 de copii. În 2018, a scăzut sub 200.000. În contextul în care numărul deceselor în același an a fost de 263,5 mii, este evident că ne confruntăm cu o problemă.

La un set de statistici îngrijorătoare a contribuit și emigrația, care a explodat după 2007. Aceasta a dus atât la scăderea populației rezidente, cât și la îmbătrânirea populației rămase. Nu de alta, dar tinerii sunt cei mai eficienți în a pleca din țară.

Ca să înțelegi mai bine fenomenul micșorării populației din România, este suficient să te uiți la cele două hărți alăturate. Acestea ilustrează regresul numărului de cetățeni din județele țării din anul 2000 și până în prezent.

În multe județe, scăderea este una drastică. Dacă te uiți la Argeș și Galați, de exemplu, acestea au ieșit din categoria județelor cu 650.000 de locuitori și s-au apropiat foarte mult de pragul de 500.000 de locuitori. Hunedoara, Olt și Buzău au schimbat și ele categoria, de la peste 500.000 de locuitori, în zona de 350.000 – 500.000 de oameni. Singura excepție de pe întreaga hartă este Ilfov, care a schimbat categoria de la 250.000 – 350.000, la peste 350.000 de locuitori.

În privința centralizării populației, în municipiul București, se concentrează aproximativ 9,6% din populația țării. În 2019, județele cu populație numeroasă sunt Iași (4,3%) și Prahova (3,6%), în timp ce la polul opus se află Sălaj, Tulcea (1%) și Covasna (1%).