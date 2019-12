Riscurile fumătorilor de țigări electronice, confirmate de un nou studiu: la ce afecțiuni te expui

Există multe speculații în piață legate de problemele de sănătate la care te expui în momentul în care ești fumător de țigări electronice. Un nou studiu asociază însă niște cifre precise acestor potențiale probleme.

Dezbaterea legată de beneficiile țigărilor electronice în comparație cu țigările tradiționale nu se va încheia prea curând. În contextul în care activitatea de vaping este prezentată ca fiind o alternativă mai sănătoasă pentru fumat, un nou studiu îți arată însă că nu este chiar așa.

Cele mai noi detalii tehnice referitoare la consecințele fumatului electronic sunt oferite de Universitatea din California. Cercetătorii din San Francisco au realizat un studiu întins pe o perioadă de aproximativ trei ani, pentru a ajunge la rezultate concludente. În final, concluziile sunt clare.

Dacă ești utilizator de țigări electronice, ai parte de un risc major de a ajunge să suferi de boli la plămâni, precum astm, bronșită, emfizem și nu numai. ”Ce am descoperit este că, pentru utilizatorii de țigări electronice, șansele de a dezvolta boli de ficat sunt crescute cu aproximativ o treime, chiar și după ce am monitorizat consumul de tutun și am avut în vedere istoricul clinic și informațiile demografice.”, a explicat autoarea Stanton Glantz într-o declarație. ”Am concluzionat că țigările electronice sunt dăunătoare de unele singure, iar efectele sunt independente de fumat produse tradiționale cu tutun.”, a mai spus autoarea.

În cazul în care nu era evident, un risc mai ridicat a fost găsit printre oamenii care combină vapingul cu țigări tradiționale. Asta expune utilizatorii la riscurile ambelor activități într-o combinație foarte periculoasă. În final, fumatul și vapingul împreună sunt mai periculoase decât fumatul de unul singur.

Acest studiu de la o autoritatea importantă, Universitatea din California, vine ca o problemă majoră de imagine pentru creatorii acestor produse. Practic, reduc la zero argumentele de marketing conform cărora te ajută să te lași de fumat și te expun la riscuri mai mici.