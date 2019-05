REVIEW Rage 2 – un shooter distractiv, dar superficial

Rage 2 a impresionat cu trailere pline de violență și explozii. Jocul nu dezamăgește la acest capitol, dar întreaga experiență e superficială.

Imediat cum pornești jocul îți dai seama că seamănă foarte mult cu unul dintre titlurile Doom. Asta nu este o coincidență deoarece Rage 2 a fost dezvoltat de Avalanche Studios, cei din spatele titlurilor Just Cause sau Mad Max și de id Software, creatorii Doom. Drept urmare, ai parte de un first person shooter extrem de dinamic și fluid care se transformă într-un third person action atunci când te urci la volanul unei mașini.

Rezultatul acestei colaborări este unul mixt: pe de o parte ai acțiune distractivă, pe de altă parte povestea este superficială și extrem de scurtă.

În Rage 2 ești o mașinărie de ucis

Acțiunea are loc într-o lume post apocaliptică și tu intri în pielea unui personaj pe nume Walker. Totul se schimbă atunci când un fost general, despre care toată lumea credea că a murit, revine la suprafață cu promisiunea de a distruge umanitatea. Bineînțeles, misiunea ta este să oprești asta și vei putea îndeplini acest obiectiv datorită faptului că ești mai mult decât crezi că ești. Așa devii ultimul ranger care are și abilități speciale. Ca să-l oprești pe acest general Cross trebuie să pui în mișcare planul „Dagger”. Ca să faci asta ai nevoie de ajutorul a trei indivizi. La rândul lor, fiecare are nevoie de tine, iar cu fiecare misiune îndeplinită pentru ei vei deveni mai puternic și capabil să-l oprești pe Cross.

Toată povestea Rage 2 este extrem de generică și încă de la început, după primele dialoguri, îți dai seama că ai de-a face cu un scenariu ce pare a servi mai mult ca o scuză de a împușca inamici decât ca un vehicul narativ care să te plimbe organic prin univers. Ești acolo să împuști, să distrugi și să faci lucruri să explodeze, nu să vezi o poveste complexă. În plus, întreaga afacere durează vreo opt-nouă ore de joc. Poate extinzi acest timp dacă faci mai multe misiuni secundare, dar nu contează. Să ceri 60 de euro/dolari pe un joc cu o campanie atât de scurtă nu mi se pare ok.

Voice actingul este în regulă, dar cele mai multe dialoguri sunt prea lungi, fără a aduce un plus de valoare. Pur și simplu, unele caractere au logoree și trebuie să-ți pierzi vremea cu ei. Măcar e bine că poți să treci peste astfel de dialoguri.

Shooting-ul este fun, la fel ca în Doom

Am testat Rage 2 pe un sistem format dintr-un procesor Ryzen 5 1500x 3,7 Ghz, o placă video Nvidia RTX 2080 Ti, 16 GB RAM HyperX și pe un monitor ultra-wide (3440 x 1440 pixeli) cu o rată de refresh de 100 Hz și a fost o plăcere. Jocul stă în jur de 90-100 de FPS-uri pe setări grafice ultra, iar rata de refresh de 100 Hz face ca totul să fie extrem de fluid și de plăcut. Mecanicile de împușcare sunt foarte bune. E satisfăcător să tragi cu pistolul, mitraliera sau shotgun-ul. La capitolul acesta au făcut o treabă foarte bună. Fie că fugi cu un shotgun și explodezi capete sau că alergi cu o mitralieră și scuipi gloanțe, o să te distrezi în Rage 2.

Un alt lucru care mi-a plăcut este modul în care personajul se mișcă și abilitățile pe care le ai la dispoziție. Poți să faci tot felul de combo-uri și ai mai multe posibilități de a aborda situațiile.

Armele pe care le ai la dispoziție sunt bine concepute, iar sistemul de progresie le face să fie din ce în ce mai puternice. Apropo, de-a lungul jocului aduni tot felul de resurse care-ți permit să-ți îmbunătățești abilitățile (să alergi mai repede etc), să crești eficiența armelor și a vehiculelor.

Partea de racing/open world este ok, dar nu e nimic impresionant. Mașina Pheonix pe care o primești la început se conduce bine și răspunde ok la comenzi, dar alte modele mi se par prea lente sau sunt prea greu de controlat. Din păcate, lumea redată de cele două studiouri este una generică post-apocaliptică/deșertică. Seamănă destul de mult cu Mad Max și nu aduce nimic nou ca să se diferențieze.

Per total, Rage 2 pare un joc grăbit, ce ar fi trebuit să mai stea în dezvoltare pentru a justifica prețul de vânzare. Dacă vrei să-l joci totuși, eu zic să aștepți până apare la reducere. Dacă ești fan FPS-uri atunci vestea bună este că anul acesta ar trebui să vină Wolfenstein: Youngblood, dar și Doom Eternal.