Probabil ca mine, ai crescut, într-o formă sau alta, alături de desenele animate manga precum Dragon Ball, Naruto, Bleach, Death Note și așa mai departe. Dacă ți-ai fi dorit vreodată să te lupți ca Son Goku sau ca Naruto atunci Jump Force este șansa ta.

Jump Force este un joc de bătaie (fighting game) de tip crossover creat de Spike Chunsoft și publicat de Bndai Namco Entertainment în care sunt prezenți cei mai importanți eroi din manga-urile celebre.

În joc vei avea la dispoziție 40 de personaje din 16 desene animate printre care Bleach, Naruto, Yu-Gi-Oh sau Dragon Ball. Eu am urmărit destul de mult Dragon Ball, ceva Naruto și Bleach, însă nu mă pot declara fan al acestui gen, dar mă bucur că am avut ocazia să joc cu anumite personaje dragi.

Jump Force mai are personaje din Black Clover, Boruto, City Hunter, Dragon Quest, Fist of the North Star, Hunter x Hunter, Jojo’s Bizzare Adventure, My Hero Academia, One Piece, Ruroni Kenshin, Sait Seiya, Yu Yu Hakusho. Apare și Light Yagami din Death Note, dar nu poți juca cu el.

Jocul este unul de luptă 1 vs 1 (alegi până la trei persoanej pe care le poți schimba în luptă) și poți juca online, offline, contra AI-ului sau poți să urmezi firul poveștii.

Povestea este una destul de simplă și naivă și se rezumă cam așa: Frieza atacă New York-ul, iar acesta este confruntat de Goku. Un om este ucis și readus la viață de Trunks (Dragon Ball) cu umbras cube care-i dă puteri de super erou.

Acel om (personajul tău) este dus la baza „Jump Force” și directorul Glover explică că lumile manga „Jump” au început să fie îmbinate una cu alta de o putere misterioasă. Se pare că o putere numită „Venoms” foloseau cuburile umbras ca să controleze mințile eroilor. Tu trebuie să eliberezi acești eroi unul câte unul pentru ca forța Jump Force să devină și mai mare.

La un moment dat există un mic twist, însă întreaga poveste este incredibil de simplă și e acolo doar ca să fie. Nu o să cumperi jocul ăsta pentru poveste pentru că altfel vei fi dezamăgit. Măcar reprezintă o modalitate de a te familiariza cu personajele și abilitățile lor și așa mai departe.

Desfășurarea jocului se simte extrem de fragmentată. În primul rând, sunt ecrane de încărcare peste tot (cred ca un sfert din timp te uiți la un loading screen). În al doilea rând, nu există o curgere fluentă a poveștii. Te trezești în anumite locuri, îi bați pe aia, revii la bază apoi iar în alt loc, bați și acolo și tot așa.

Jump Force, jocul unde poți să-ți îndeplinești fanteziile manga

Oricum, bănuiesc că dacă te interesează jocul ai vrea să-l cumperi pentru meciurile locale. Cum e lupta? Destul de fun, aș putea spune.

Mi-au plăcut foarte mult efectele speciale, modul în care anumite abilități arată este chiar impresionant și să faci un Kamehame cu Son Goku e satisfăcător. Ai atacuri rapide, atacuri lente, dar puternice, te poți feri și poți bloca și poți faci atacuri speciale.

Sistemul se simte îndeajuns de robust ca să fie satisfăcător, dar îndeajuns de simplu cât să nu fie prea complicat. Nu o-i fi eu cel mai bun jucător la astfel de jocuri, dar și aici am observat că tehnica apăsării unui singur buton poate să dea roade mai bune decât o tactică mai elaborată (blocarea loviturilor, atacuri speciale etc).

Mi-a plăcut că personajele din joc sunt îndeajuns de distincte și unele au stiluri de luptă diferite. Din ce știu eu personajele (cele pe care le pot număra pe două mâini) sunt redate fidel, la fel și abilitățile acestora, însă nu pot să atest asta pentru toți cei prezenți în joc.

Îmi place faptul că ai la dispoziție trei personaje într-o luptă, iar asta contribuie la dinamismul luptei deoarece sistemul de luptă e bazat pe clasicul piatră vs foarfecă vs foaie, adică un persoanj e mai bun decât altul în anumite privințe. Asta înseamnă că poți alege anumite personaje care se completează și le poți schimba în luptă în funcție de nevoie.

Totuși, dacă nu cunoști personajele îți va fi greu să-ți dai seama care cum este și la ce se pricepe și la ce nu. Ai acolo niște date despre personaj, dar e mai greu să le analizezi.

La nivel grafic, jocul arată destul de bine: personajele sunt detaliate și mi-au plăcut efectele grafice ale abilităților, dar mai puteau lucra la meniuri și la zonele unde duci luptele.

Un lucru extrem de enervant este că jocul are o singură melodie de fundal și după o zi de joc cred că m-am tâmpit să ascult același beat. De asemenea, personajele urlă într-un hal fără de hal și am jucat cu sonorul la minim ca să nu creadă vecinii că găzduiesc orgii sexuale.

E drăguț că exită un joc cu mulți eroi manga la un loc, dar este greu de recomandat Jump Force: are o campanie/poveste banală, grafic nu stă extraordinar, sunetul e slab, iar sistemul de luptă e decent, dar cam plictisitor. Dacă-l vezi la reducere și ai vrea să te bați cu Son Goku atunci ia-l, altfel așteaptă Mortal Kombat 11.

Jump Force a fost testat pe PS4, dar acesta este disponibil și pe Xbox One sau PC.