Record Netflix: milioane de vizionări la comedia nouă cu Adam Sandler

Filmele nu trebuie să fie mereu bune pentru a se uita lumea la ele. Pe Netflix, filmele cu Adam Sandler „Billy Madison” și „Happy Gilmore” au strâns în total peste 500 de milioane de ore de vizionare pe platformă. Acum, din urma lor vine comedia „Murder Mystery”, tot cu Sandler în rol principal.

„Murder Mystery” se vrea a fi o comedie cu subtonuri polițiste. În rolurile principale joacă Adam Sandler și Jennifer Aniston, care interpretează un cuplu plecat în vacanță să regăsească scânteia iubirii și care, în schimb, devin victimele unei înscenări criminale. Filmul, regizat de Kyle Newacheck, a doborât recordul pentru cel mai vizionat film Netflix din primul weekend de la lansare. Mai exact, 30.869.863 de conturi de Netflix au fost înregistrate ca urmărind comedia în primele trei zile de la lansare – din acestea, 13.374.914 proveneau din Statele Unite ale Americii și Canada, iar restul de 17.494.949 din restul lumii.

30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days – the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.

