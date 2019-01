Gillette a lansat o reclamă care se vrea o campanie împotriva așa numitei „toxicități masculine”. A fost suficient ca să împartă, din nou, internetul în două tabere.

Cu acest clip, Gillette, companie controlată de Procter & Gamble, încearcă să lupte cu un comportament greșit al unor bărbați. Practic, îți arată diverse scenarii comune în care bărbații sunt violenți, hărțuiesc și întrerup femei, toate sub pretextul „boys will be boys” sau, așa cum se spune pe la noi, „așa-s băieții”.

Mai departe, Gillette încurajează bărbații din toată lumea să se schimbe și să intervină când astfel de comportamente.

Teoretic, pare o inițiativă OK față de o problemă reală. Totuși, mai toată lumea s-a cam revoltat pe reclamă. La ora la care a fost publicat acest articol, clipul de pe YouTube a ajuns la peste 50.000 de like-uri și aproape 283.000 de dislike-uri. Și acum să-ți explic de a avut parte de asemenea reacții.

Gillette și-a cam insultat targetul

Clipul de la Gillette are un minut și 49 de secunde, din care un minut și 20 sunt înțepături la adresa unor bărbați. Dacă omiți că este, totuși, o reclamă la niște lame de ras, clipul e chiar reușit. Surprinde bine anumite caractere toxice și vine cu niște soluții împotriva acestora.

Problema e că Gillette are o clientelă formată majoritar din bărbați. Practic, și-au atacat targetul timp de un minut jumate, apoi le-au zis bărbaților să se facă bine. Ah, și să le cumpere lamele de ras.

Sigur, dacă nu te numeri printre bărbații care au un astfel de comportament, nu ai avea de ce să te simți ofensat de campanie. Însă cei mai mult nu au reacționat urât pentru că s-au simțit cu musca pe căciulă, ci din cauza generalizărilor și că Gillette se folosește de asta pentru a vinde mai mult.

Oricum ai lua-o, campania Gillette este tot o reclamă

Nu este prima astfel de reclamă care a fost aspru criticată. Acum doi ani, Pepsi lansa acel spot în care Kendall Jenner „vindeca” rasismul cu o doză de suc. Reacțiile negative au pornit din același motiv: ditamai compania încearcă să-și vândă produsele pe spatele unor probleme sociale cu care n-are legătură.

Gillette s-a agățat de o mișcare progresistă pentru propriul beneficiu. Dacă voia să se implice cu adevărat în asemenea probleme, avea la dispoziție soluții mult mai eficiente decât o banală reclamă care se traduce: „hei, susținem feminismul, cumpără și tu niște lame dacă ești de acord!” (aparatele de ras Venus, targetate către femei, sunt vândute tot de Gillette – n.r.). Practic, oamenii nu vor să se amestece afacerile unora cu mișcările sociale de tip #MeToo.

