Raportul ONU care confirmă dispariția a un milion de specii, din cauza oamenilor

Aproximativ un milion de specii de plante și animale se află pe cale de dispariție, din cauza activității oamenilor și încălzirii globale, conform unui raport ONU.

În cazul în care mai aveai vreun dubiu legat de impactul incălzirii globale asupra regatului plantelor și animalelor, un studiu publicat în acest an de către oficialii Organizației Națiunilor Unite ar trebui să te ajute să înțelegi mai bine consecințele acțiunilor noastre. Aceasta este cea mai importantă și obiectivă analiză publicată vreodată pe marginea biodiversității globale.

Conform rezultatelor studiului publicat de curând, aproximativ un milion de plante și animale sunt pe cale de dispariție, cu potențiale consecințe dezastruoase pentru viitorul umanității. Analiza a fost realizată de IPBES sau Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services din cadrul ONU. Documentul avertizează faptul că rata de dispariție a speciilor ”accelerează într-un ritm fără precedent”, din cauza activității economice a oamenilor care a dus la criza climatică.

”Dovezile covârșitoare ale IPBES Global Assessment, dintr-un număr mare de domenii analizate, prezintă o imagine foarte sumbră.”, a explicat Sir Robert Watson, responsabilul IPBES. ”Sănătatea ecosistemului de care noi și toate celelalte specii depindem se deteriorează mai rapid ca niciodată. Erodăm fundația economiilor noastre, mijloacele de trai, securitatea alimentară, sănătatea și calitatea vieții la nivel global.”, a adăugat el.

La redactarea raportului ONU, au colaborat sute de experți din 50 de națiuni de pe mapamond. Deși perspectivele sunt triste, Watson a ținut să menționeze că mai are o speranță. ”Nu este încă prea târziu să schimbăm ceva, dar numai dacă începem acum, de la nivel local, la nivel global.”, a adăugat oficialul IPBES din cadrul ONU. ”Printr-o schimbare transformativă, natura mai poate fi conservată, restaurată și folosită sustenabil – aceasta este și cheia atingerii scopurilor noastre globale. Printr-o schimbare transformativă, mă refer la una fundamentală, o reorganizare a întregului sistem din perspectivă tehnologică, economică și socială, inclusiv a paradigmei, scopurilor și valorilor.”, a concluzionat Sir Robert Watson.

What are the 5 direct drivers of change in nature with largest relative global impacts?

1: Change in land & sea use.

2: Direct exploitation of organisms.

3: Climate Change

4: Pollution

5: Invasive Species.

