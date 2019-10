Problema lui Trump cu iPhone îți arată că e ca un pensionar cu smartphone

Donald Trump, președintele SUA, vrea să aibă opinii pe Twitter. Și acum are una cu iPhone, iar către directorul Apple are un mesaj direct.

Când a ajuns la Casa Albă, Donald Trump avea un Samsung Galaxy S3 pe care îl folosea ca un pager. Primea mesaje sau apeluri, apoi folosea liniile telefonice securizate. În 2017 a trecut pe iPhone, posibil un iPhone 7, iar acum a trecut pe un alt iPhone, unul de generație nouă, posibil 11.

Trump s-a folosit de acest moment ca să se plângă de tehnologia de pe telefon. Într-un mesaj publicat pe Twitter, el a zis că-i nemulțumit de dispariția butonului. „Către Tim [Cook, directorul Apple – n.r.]: Butonul de pe iPhone este MULT mai bun decât swipe!”.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!

