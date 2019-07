Primăria Sectorului 4 cu jardiniere scumpe e ca orice familie ieșită din comunism

Primăria Sectorului 4, în frunte cu primarul Daniel Băluță, reușește să fie în atenția tuturor cu un ritm extraordinar. A făcut-o acum cu niște jardiniere de aproape 4.000 de lei. Susține că nu sunt la supra preț, ci la preț normal, dar tot scumpe sunt. N-am bănuit primăria de furt din fonduri publice, așa că am căutat altă explicație. Cred că am găsit-o.

În imaginea de mai sus, publicată pe Facebook de Guilhem Moulin, vezi două ghivece de peste 7.000 de lei. Sunt așezate în sectorul 4 în zone proaspăt asfaltate, astfel încât să spună Primăria că, iată, a și făcut câte ceva, nu doar festivaluri cu muzică și mâncare.

„[…] acestea au fost achiziționate direct de la producător, la cel mai bun raport calitate-preț disponibil – 765 de euro bucata, având în vedere atât materiale din care acestea sunt confecționate (granit – o singură jardinieră cântăreste 911 kg!) cât și garanția extinsă pe care producătorul o oferă (50 de ani).”

Primăria Sector 4 într-un drept la replică pentru HotNews

E vorba de aceeași primărie care, în 2017, a instalat un set dublu de borduri. În 2019, a pus un set triplu de borduri. La final de iunie, același sector a organizat un festival de voie bună și spart bani – 120.000 de euro, aproape, pentru artiști mai mult sau mai puțin de notorietate.

Cei mai mulți, așa cum s-a scuzat și primăria în replica de mai sus, ar spune că e un fel de sifonare a banilor publici. Poate că acei oameni sunt răutăcioși. Cum ar fi dacă n-ar fi sifonare? Adică, ce explicație ar putea încăpea între astfel de cheltuieli și rațiune? Am căutat una de dragul căutării și cred că am găsit-o: Primăria Sectorului 4 e ca o familie din comunism sau ieșită din comunism care încearcă să facă frumos. Sigur, nu se uită la bani când face frumos, că frumosul n-are preț.

De ce Primăria Sectorului 4 arată că înțelege frumosul în cheie comunistă

Sunt născut la doi ani după comunism, dar la țară, unde am copilărit câțiva ani, am prins câteva elemente ale acelei perioade. E vorba de bibelouri – de toate felurile, sub toate formele, din materiale ieftine – și flori, și fructe false. Peste milieu, pe masă, erau fructe false într-o fructieră ca cea de mai sus.

De două ori pe an, la curățenia de toamnă și de primăvară, femeile din familie care făceau curat în casă scuturau și florile, ștergeau și fructele, apoi le repuneau la locurile lor – în vaze și fructiere – ca să fie frumos. Eu așa cred că acționează Primăria Sectorului 4. Ce altă explicație ar putea exista?

Primăria scoate copaci, pune borduri, mai pune borduri, apoi alte borduri, cumpără jardiniere, iar la final dă drumul la muzică. E ca o curățenie de primăvară, doar că nu mai e comunism. Nemafiiind în comunism, nu mai șterge de praf „florile” și „fructele” false, cumpără altele. Eventual în vaze și fructiere de granit, să reziste măcar cât mandatul primarului.

O să-mi zici: dar, stai, că nu e chiar așa! Sigur că nu e chiar așa, că nu doar primăria asta face la fel. În prima săptămână din iulie Dumnezeu a fost un pic român și ne-a scos în cale două exemple de oameni și primării care fac frumos așa cum cred.

Primul caz e al drumului din Seaca de Pădure asfaltat direct pe nisip și pământ. Sub fiecare strat de asfalt, ca să reziste mai mult de o săptămână, se toarnă o fundație. Doar că primarul din Seaca și oamenii lui au vrut să facă frumos, să dea drumul acestei magistrale impunătoare și să revină la strategia de dezvoltare durabilă 2020 – 2024.

Al doilea caz e din comuna Moțăței, unde s-a făcut frumos cu beton turnat pe pământ și iarbă. Patru cetățeni de altfel vânjoși trag de-un furtun care scuipă beton pe pământ. Și ei au făcut frumos, iar primarul a spus, pe scurt: ce-are? Bine, de fapt, a spus: „Cimentul pe care l-au turnat la grădiniţă a rămas de la alte lucrări şi nu ştiau unde să îl ducă”.

În fine, mai am una din sectorul 6, din primăvară: primăria a scos copacii din pământ ca să-i replanteze, pentru că doar așa se poate face frumos. Cazul s-a lăsat cu amenzi: 10 bucăți în valoare totală de 50.000 de lei pentru nerespectarea normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Dacă astfel de primării nu vor să fie acuzate de: furt din bani publici, paraîndărăt, nesimțire, prostie sau reavoință, ar trebui să vină ele cu o explicație mai bună. Altfel, eu pe-asta am găsit-o. Acei bugetari, de la primari până la oamenii care execută pe bani de la buget, atât au înțeles despre frumos și artificialul e mai bun. Sigur, teoria mea stă în picioare mai prost decât copacii din sectorul 6, dar alta n-am, că România e o invenție, nu o realitate.

Conținutul articolelor din secțiunea Opinii reprezintă strict opiniile autorilor textelor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PLAYTECH.ro.