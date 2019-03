Prima misiune spațială cu un echipaj format doar din femei

Într-o premieră absolută, un echipaj format doar din femei va executa o misiune de mers prin spațiu.

Mersul prin spațiu presupune executarea unor activități în spațiu în afara unei nave sau a unei stații spațiale. Astfel, pe 29 martie, Anne McClain și Christina Koch se vor avânta la 400 de kilometri deasupra Pământului, protejate doar de un costum spațial. Mai mult, misiunea va avea loc în luna istoriei femeii, ceea ce adaugă cu atât mai multă greutate acesteia.

„Nu a fost orchestrată să fie așa”, a explicat purtătoarea de cuvânt NASA, Stephanie Schierholz. „Aceste [misiuni] de mers în spațiu au fost programate inițial programate să aibă loc în toamnă – scopul este să îmbunătățească bateriile de pe stația spațială”.

Schierholz a subliniat că misiunea va fi condusă tot de femei. Directoarea de zbor va fi Mary Lawrence, iar controloarea-șef de zbor al misiunii de mers prin spațiu va fi Jackie Kagey. O altă controloare de zbor care va lua parte la misiune și-a exprimat clar entuziasmul pe Twitter.

If while I was growing up someone told me that one day I would get to represent the #Canadian and #NASA flags in a single photo, I would have never believed them. Today I proudly get to do just that. @csa_asc @NASA_Johnson 🇨🇦🚀🤖 pic.twitter.com/gbDJO5ERpk

— Kristen Facciol (@kfacciol) June 12, 2018