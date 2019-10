Prima imagine din Avatar 2 îți arată de ce ai așteptat atât o continuare

James Cameron și-a dedicat ultimul deceniu din viață realizării mai multor continuări pentru Avatar. Acum vedem prima secvență autentică din Avatar 2.

Lansat în 2009, Avatar este unul dintre cele mai spectaculoase filme realizate vreodată. Are trei premii Oscar și, până de curând, a fost cel mai profitabil lung metraj din toate timpurile. La capitolul încasări, a fost detronat de curând de Avengers: Endgame al celor de la Marvel.

Filmul original a fost scris și regizat de James Cameron, același om care ne-a oferit Terminator, Titanic sau primul Aliens. În ultimii 10 ani, a mai fost implicat și în alte producții, precum Alita: Battle Angel, dar cea mai mare parte a timpului a dedicat-o noilor filme Avatar. Din câte se pare, până în 2027, ar trebui să avem cinci lung metraje scrise și regizate de Cameron sub aceeași franciză.

La unele dintre ele, pe partea de scenariu, a mai colaborat cu Shane Solerno, creatorul Armageddon și Savages. În contextul în care Solerno s-a implicat și în scenariul unor jocuri video precum Ghost Recon: Wildlands sau Gears of War, Cameron l-a ales probabil pentru că înțelege mai bine ce poți face într-o lume virtuală, dominată de efecte speciale.

Revenind însă la imaginea care a fost postată pe contul oficial de Twitter al Avatar, aceasta este disponibilă mai jos și pare desprinsă din procesul de producție. Ni-l arată pe Cameron cu o cameră 3D, înconjurat de apă adevărat și foc virtual. Nu este însă foarte clar dacă provine din producția Avatar 2, 3, 4 sau 5, pentru că se lucrează concomitent la toate patru. Un lucru este însă sigur, filmele vor fi foarte scumpe, iar Avatar 2 va ajunge în cinematografe în decembrie 2021.

Wave machines, blazing fire, and @JimCameron wielding a 3D camera — just another day on the set of the Avatar sequels!

Thanks to producer @JonLandau for capturing the photo. Be sure to follow him for future sneak peeks. ? pic.twitter.com/MxuPlOIQ3e

— Avatar (@officialavatar) October 2, 2019