Prețul astronomic la care poți cumpăra telefonul pliabil de la Samsung

Samsung Galaxy Fold a impresionat când a fost prezentat alături de Galaxy S10. Doar că a întârziat să ajungă pe piață. Acum e însă momentul să-l cumperi. Așa că, desigur, cineva l-a băgat în bișniță și a listat una dintre primele unități la un preț imens.

Samsung a întârziat lansarea modelului Fold, pentru că primul produs avea probleme de integritate fizică. Pe scurt, se strica prea repede. Așa că producătorul a blocat precomenzile, a regândit procesul de testare și a promis că are un telefon gata de lansat și folosit.

O firmă din Hong Kong s-a învârtit repede să obțină dispozitivul. Și a listat Samsung Galaxy Fold cu un preț pe măsura așteptării: 4.856 de dolari. E de 2,5 ori mai scump decât prețul recomandat de Samsung. Însă, dat fiind că e în piața gri, e cumva de așteptat că nu are cum să fie la același preț.

Samsung Galaxy Fold e încă un concept, chiar dacă pare final

Conform informațiilor neoficiale, Galaxy Fold a fost distribuit în doar 1.000 de bucăți în Coreea de Sud. Așa că nu te poți aștepta la prea multe nici în lume. Poate fi și asta o strategie de marketing a companiei: ofertă limitată, cerere mare.

În primul val al lansărilor, Singapore, Coreea de Sud, Franța, Germania și alte câteva țări din Europa vor avea telefonul pe 18 septembrie. Ceea ce infirmă informația inițială, că ar fi fost introdus pe 6 septembrie. E, totuși, înainte de iPhone 11.

Dacă nu ești până acum familiarizat cu telefonul, Samsung Galaxy Fold e un telefon-tabletă. Poate fi pliat pe verticală și are două ecrane: unul de 7,3 inci în interior și altul de 4,6 inci în exterior. E și cel mai scump telefon de până acum pe care producătorul l-a lansat.

Telefonul are un număr record de camere, costă mult, are hardware impresionant și o baterie cât de cât mare. Are și modem 5G, pentru unele unități, iar cel mai important atu al său e că poate duce la crearea unei noi categorii de produse.