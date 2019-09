Când lansează Samsung telefonul pliabil: vine fix înainte de iPhone 11

Samsung Galaxy Fold, primul telefon pliabil al companiei, a avut probleme. Dar producătorul susține că le-a rezolvat și acum e gata să-l lanseze oficial. Astfel, chiar înainte de iPhone 11, Fold va fi disponibil pentru cei care sunt interesați.

Samsung Galaxy Fold e un telefon-tabletă. Poate fi pliat pe verticală și are două ecrane: unul de 7,3 inci în interior și altul de 4,6 inci în exterior. E și cel mai scump telefon de până acum pe care producătorul l-a lansat. Totodată, lansarea seamănă și cu un gest de troling la adresa Apple.

Samsung Galaxy Fold va fi lansat, inițial, în Coreea de Sud pe 6 septembrie. Vor urma Franța, Germania, Singapore, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și alte câteva. Va fi disponibil în două nuanțe de culoare și, în unele țări, va beneficia de modem 5G.

Ce oferă, cu adevărat, Samsung Galaxy Fold dincolo de pliabilitate

Telefonul a fost anunțat inițial, odată cu Galaxy S10, la un preț de 1.980 de dolari. E posibil ca acesta să urce sau nu. Tot inițial trebuia să fie disponibil din 26 aprilie, dar câteva probleme ieșite la iveală după prezentare au arătat că nu-i gata pentru utilizatori. Samsung susține că le-a rezolvat.

Telefonul are un număr record de camere, costă mult, are hardware impresionant și o baterie cât de cât mare. Are și modem 5G, pentru unele unități, iar cel mai important atu al său e că poate duce la crearea unei noi categorii de produse.

Samsung ar lua deja în calcul crearea unui dispozitiv care să fie pliabil pe orizontală. Conform informațiilor neoficiale disponibile la această dată, în 2020, Samsung vrea să lanseze un telefon cu ecran de 6,7 inci care se pliază la mijlocul ecranului, aproape ca un telefon cu clapetă. Acest dispozitiv ar fi și suficient de compact cât să-l ții în buzunar, și suficient de versatil cât să fie cu adevărat util.