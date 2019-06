Dacă ai văzut serialul „Chernobyl” de pe HBO, atunci probabil că te-a marcat și pe tine povestea pompierului Vasily Ignatenko și a soției sale, Lyudmilla, care era însărcinată în momentul în care dezastrul nuclear a avut loc.

Vasily avea 25 de ani pe atunci și fusese chemat în toiul nopții la locul dezastrului, pentru a stinge flăcările. El a fost unul din primii oameni care au ajuns la locul exploziei, fără să poarte echipament de protecție și fără să fie anunțat că va primi o doză cu mult peste cea letală de radiații. Soția lui, Lyudmilla, avea 22 de ani pe atunci și era însărcinată. A petrecut cele câteva zile pe care Vasily le-a mai trăit după dezastrul de la Cernobîl alături de el, neștiind cât de mult rău acest lucru făcea copilului lor nenăscut încă. Când Lyudmilla a născut, doctorii au descoperit că fetița ei absorbise mare parte din radiații, motiv pentru care copila a murit la numai patru ore.

În realitate, Lyudmilla se numește de fapt Lyusya, iar povestea ei este chiar mai tristă decât cea prezentată în serial. În 2015, femeia a oferit mai multe detalii despre ce i s-a întâmplat într-un interviu cu postul ucrainean 1+1. „Niciunul din pompieri nu știa pe atunci, pe măsură ce alergau către camioane și se urcau pe scaune, că se duceau exact în brațele morții”, a zis ea. „S-au dus în uniformele lor obișnuite, fără să poarte protecție chimică, fără să poarte ceva mai mult decât un strat de haine împotriva unei doze inimaginabile de radiații”.

Ea a primit un telefon în dimineața de după dezastru în care a fost anunțată că soțul ei e internat în spital. „Ei nu m-au lăsat inițial în secție”, și-a amintit femeia. „A trebuit să implor și să plâng în fața unui gardian pentru a mă lăsa înăuntru. Soțul meu zăcea acolo, cu fața sa arătând precum un dezastru de piele care se decojea”. Cu toate astea, bărbatul i-a spus atunci soției lui că este bine, chiar dacă înfățișarea lui pare de speriat.

Pe măsură ce situația lui Vasily s-a agravat, doctorii l-au mutat pe acesta la un spital din Moscova, Rusia. Abia acolo, un doctor a avertizat-o pe Lyusya să nu nască, copilul său putând suferi malformații grave din cauza radiațiilor (lucru care, de altfel, s-a și întâmplat). Ea nu a ascultat însă de doctor: „[Eram] o femeie prostuță de 22 de ani, însărcinată, îndrăgostită nebunește de soțul meu”, a zis ea. „Nu auzeam ce spunea [doctorul]. Nu înțelegeam cât de serios era mesajul său”.

Vasily a primit între timp un transplant de măduvă de la una din surorile ei, în speranța că acest lucru ar putea să îl aducă pe calea recuperării. Nici asta nu a ajutat, iar sora lui a rămas invalidă pentru tot restul vieții.

Lyusya a povestit și șocul care a venit cu agravarea situației soțului său. „Îmi amintesc sentimentul de șoc absolut și durere când am văzut pe frumosul meu soț – cel mai frumos soț din lume – arătând precum un monstru însângerat”, a spus ea. „El mi-a cerut să îi dau o oglindă. Eu am refuzat, dar el m-a implorat și implorat, iar eu am cedat într-un final. Când s-a văzut în oglindă, a țipat. Am plâns, uitându-mă la oroarea de pe chipul lui. Încă îmi amintesc senzația pe care o lăsau bucățelele din pielea lui pe buricele degetelor mele de fiecare dată când îl atingeam”.

Vasily a murit la doar câteva zile după ce a fost chemat să stingă flăcările de la Cernobîl. După mai multe luni, Lyusya a născut-o pe Vasya, fetița lor. Din păcate, cea mică nu a supraviețuit mai mult de patru ore. Doctorii i-au spus atunci femeii că probabil nu va mai putea face copii în viitor. Cu toate astea s-au înșelat. Trei ani mai târziu, Lyusya a rămas însărcinată și a născut un băiețel sănătos, care astăzi are 20 de ani și trăiește în Kiev, Ucraina.