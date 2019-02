Inteligența artificială poate face multe – să joace șah, să conducă mașini, să ofere diagnostic pentru probleme medicale. Cu toate astea, din spate vin noi forme de inteligență artificială, care promit să le întreacă pe cele deja existente.

Inteligențele artificiale mai sus menționate se încadrează în Artificial Narrow Intelligence (ANI), ele putând să îndeplinească sarcini specifice. Doar că acestea au adus și probleme – spre exemplu, în martie 2018, o mașină autonomă folosită pentru testare a lovit un pieton în martie, pe care l-a omorât.

Noua generație de inteligențe artificiale va aduce Artificial General Intelligence (AGI) – sisteme care vor avea puteri de calcul mult mai mari și vor fi aproape la fel de istețe precum oamenii. Acestea vor putea să învețe, să rezolve probleme, să se adapteze și să se auto-îmbunătățească. Mai mult, vor îndeplini mai multe sarcini decât au fost programate. Dacă vor funcționa așa cum trebuie, ar putea să reprezinte chiar podul dintre ANI și Artificial Super Intelligence (ASI).

Sistemele AGI funcționale nu există încă, dar experții estimează că vor deveni o realitate cândva între 2029 și sfârșitul secolului. Ele ar putea avea aplicații practice extrem de utile, precum rezolvarea unor probleme apăsătoare (de tipul încălzirii globale și problema alimentației). Doar că, atunci când vor veni, vom avea o problemă – cum le vom controla?

Deși Hollywood-ul ne-a făcut să ne temem de posibilitatea unor roboți ucigași, nu de rea-voința acestora ar trebui să ne temem, ci de inteligența lor, după cum a subliniat profesorul Max Tegmak de la Massachusetts Institute of Technology în cartea sa, „Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence”.

Concret, cei de la Science Alert au venit cu niște scenarii în care inteligența artificială ar putea să ne facă mai mult rău decât bine. Un prim exemplu ar fi acela în care un sistem AGI care trebuie să scape de problema virusului HIV decide că cea mai bună soluție este cea de a ucide pe oricine are o predispoziție pentru HIV. Un altul ar fi cel în care un sistem AGI însărcinat cu rezolvarea problemei schimbării climatice se hotărăște că singura cale de a-și duce la îndeplinire țelul este să distrugă tehnologiile vinovate pentru încălzire și pe oamenii care le-au creat.