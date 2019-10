Pentru Facebook sunt o mină de aur, dar reclamele politice dispar complet de pe Twitter

Reclamele politice din timpul campaniilor electorale sunt o sursă semnificativă de profit pentru rețelele sociale, dar se pare că unii au decis să se retragă din acest talmeș balmeș al minciunilor politice.

În această perioadă, internetul este plin de reclame politice. Indiferent de site-ul pe care intri, vezi o reclamă la Iohannis, Dăncilă, Barna, Diaconu și mulți alți candidați la președinție. Cu cât ne apropiem mai mult de campania electorală pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite, situația va deveni și mai agresivă. Marea problemă cu alegerile din SUA constă însă în faptul că multe dintre eforturile de promovare ale candidaților sunt de tip reclamă negativă.

Nu lauzi ce poți tu să faci, ci critici ce a făcut echipa adversă. Când nu ai ce critica, minți sau deformezi adevărul cu aplomb. Astfel a câștigat Donald Trump alegerile în 2016 și are șanse foarte mari să facă același lucru și în 2020, având în vedere politica Facebook referitoare la reclame politice. În opinia lui Zuckerberg, dacă nu lași un candidat să spună orice îi trece prin cap în perioada unei campanii, îi sabotezi libertatea de exprimare și el nu vrea să fie acuzat de cenzură. Nu contează dacă reclamele conținut minciuni.

În timp ce Zuckerberg va continua să se îmbogțească din reclame politice necenzurate, TikTok a fost prima rețea socială care a anunțat că nu va posta niciun fel de reclame politice. Acum, a venit rândul celor de la Twitter să facă și ei la fel. CEO-ul Twitter a spus că nu vor fi permise reclame politice pe platforma pe care o conduce, în afara celor de tip invitație la vot, care încurajează populația să se înregistreze în sistemul de vot. Jack Dorsey a insistat pe faptul că este irelevant dacă se va încerca postarea de reclame de către grupuri politice sau candidați.

Candidații pot fi în continuare activi pe Facebook, ca orice alți utilizatori. Asta nu se va schimba. Pe de altă parte răspândirea unui mesaj legat de campanie electorală va depinde însă de popularitatea candidatului care îl postează și nu poate fi ”corupt” cu bani.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…?

— jack ??? (@jack) October 30, 2019