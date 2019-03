De ce parola ji32k7au4a83 este una dintre cele mai comune

Cum se face că parola ji32k7au4a83 este una dintre cele mai comune parole folosite pe internet și de ce este ușor de ghicit de către hackeri?

Este binecunoscut faptul că mulți utilizatori de internet nu se chinuie prea tare când stabilesc o parolă pentru mail, Facebook sau oricare alt serviciu. De aceea vezi de multe ori parole ca „parola12” sau „parolafacebook1”, însă se pare că și parola „ji32k7au4a83” este una foarte populară.

Inginerul Rober Ou a observat cu ajutorul site-ului Have I Been Pwned (despre care am mai scris) că acestă parola este una populară și de care abuzează hackerii. El a intrebat pe Twitter cum se face că este populară și a primit și răspunsul.

Zhuyin Fuhao și-a dat seama că acel șir de litere și cifre are o însemnătate. Nu sunt alese la întâmplare. Se pare că „ji32k7au4a83” se traduce din mandarină în engleză ca „my password”.

Ben Macaulay, absolvent limbi străine, a confirmat asta și a spus că „ji3” este echivalentul lui M, „2K7” echivalentul lui Y, „au4” echivalentul lui „pass” și „a83” echivalentul lui „word”.

Așadar, poate că parola părea una solidă, însă acesta era ghicită foarte ușor de cei care știu mandarină.

Dacă ești și tu curios să afli dacă parola ta a fost „spartă” de hackeri atunci poți să intri pe site-ul Have I Been Pwned și acolo vezi dacă parola ta a apărut în vreo listă cu parole apărută pe internet. Eu aveam o parolă pe care o foloseam pentru conturi mai puțin importante și am descoperit că o știau și alții.

Dacă te-ai întrebat vreodată cum alegi o parolă sigură, răspunsul este unul cât se poate de simplu. Este nevoie doar să aplici niște principii de bază care să plece de la o informație știută doar de tine.

O parolă sigură pe care să o ții minte poate fi formată din numele străzii pe care ai copilărit și numărul blocului sau al casei – ex. 15Noiembrie47c. Unde ai zburat prima oară cu avionul nu trebuie să fie doar o întrebare de securitate pe cele mai multe conturi online ci poate fi și o parolă personală – ex.Amsterdam2010.