Păreri OnePlus 7 Pro: avantaje, dezavantaje și ce spun cei care l-au folosit

OnePlus a încercat anul acesta să ofere mai multe opțiuni. Astfel, are două modele: OnePlus 7 Pro și OnePlus 7. Sunt numeroase păreri despre OnePlus 7, dar am adunat doar câteva care te ajută să-ți faci o idee.

Păreri OnePlus 7 Pro. Ce specificații are noul telefon

Ecran de 6,67 inci QuadHD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz (o premieră)

6, 8 sau 12 GB memorie RAM DDR4

128 sau 256 GB spațiu de stocare (UFS 3.0, adică cel mai rapid standard)

Procesor Qualcomm Snapdragon 855 cu opt nuclee (cel mai nou)

Trei camere foto pe spate: 8, 16 și 48 megapixeli

Cameră pentru selfie: 16 MP

Scanner de amprentă în ecran

USB-C ca port de încărcare și transfer de date

Difuzoare stereo cu tehnologie Dolby Atmos

Baterie de 4.000 mAh cu încărcare rapidă Warp Charge la 30 de wați

Păreri OnePlus 7 Pro. Ecranul e impresionant

„Urăsc să folosesc cuvântul «imersiv», că a fost golit de sens, dar acesta e cuvântul potrivit pentru ecran. E atât de mare și cuprinzător, încât abia observi că-i un telefon în spatele lui. […] Totuși, ecranele mari nu sunt ceva special. Ce contează e calitatea. OnePlus a reușit să facă unul excelent. […] are o rezzoluție mare, e luminos, are culori bune. Apoi, e un ecran OLED, desigur, cum te-ai aștepta de la un telefon high-end. […] ecranul are două rate de refresh: 90 și 60 Hz. Totul arată mult mai bine.” – Dieter Bohn, The Verge

„E telefonul cu cel mai bun ecran din câte am testat, așa că pregătește-te să fii absorbit de acest display de 6,67 inci – care n-are nicio crestătură sau gaură pentru camera de selfie. E HDR10+ și are o rată de refresh de 90 Hz, e optimizat pentru vizionat filme și gaming.” – Matt Swider, TechRadar.

„[După ce am folosit OnePlus 7 Pro] mi s-a părut ciudat de fiecare dată când am revenit la telefoane mai vechi – cu siguranță se simt mai lente. [Combinația de tehnologii de pe OnePlus 7 Pro] mi-a îmbunătățit experiența de vizionare atât de mult, încât am început să revăd seriale HDR, cum ar fi Altered Carbon sau Stranger Things.” – Richard Lai, Engadget.

„E pe cât de impresionant sună din specificații – culorile sunt extraordinar, textele sunt afișate excelent și iPhone X pare că n-are nicio șansă în fața acestui telefon când vine vorba de luminozitate.” – Carly Page, The Inquirer.

Păreri OnePlus 7 Pro. Telefonul e rapid

„OnePlus a reușit să fie primul [înaintea Samsung] care oferă UFS 3.0 pentru 128 și 256 GB stocare, astfel încât nu ar trebui să fii niciodată deranjat de viteza cu care accesează fișiere, iar bateria ar trebui să țină mai mult. Vitezele de scriere și citire sut cu 79% mai mari decât pe generația precedentă de memorii.” – Matthew Miller, ZDNet.

„[…] OnePlus încă nu oferă încărcare wireless. Dar uiți de asta când ai Warp Charger ca standard pe OnePlus 7 Pro. Cu o putere de 30 wați, e cel mai rapid încărcător de Android. […] Mulțumită unui senzor mai mare și unor ajustări de software, scannerul de amprentă nu doar că e mai rapid, dar și folosește inteligență artificială ca să devină mai rapid și mai eficient în timp.” – Ali Bokhari, Fasty Chronicle.

„OnePlus 7 Pro oferă o performanța excelentă mulțumită unui procesor Qualcomm Snapdragon 855 și suportului UFS 3.0 pentru stocare, alături de 6 GB memorie RAM și 128 GB ca spațiu de stocare în versiunea d ebază. […] OnePlus a adăugat chiar și un sistem de răcire pe bază de lichid ca să ai parte de o performanță unitară pe cât posibil […].” – Sam Rutherford, Gizmodo.

Păreri OnePlus 7 Pro. Avantaje și dezavantaje

„OnePlus nu ne va spune precis ce înseamnă că-i rezistent la apă. În fapt, compania s-a lăudat că nu a primit rating IP ca să țină pretul jos. […] E clar că OnePlus a decis să sară peste unele elemente pe care le-a crezut inutile, dar sigur e confortabil să știi că un produs a fost testat de terți și a îndeplinit niște cerințe.” – Brian Heater, TechCrunch.

„Procesarea [pozelor] nu-i la fel de bună ca pe Pixel [de la Google] sau ca pe telefoanele Huawei, iar imaginile supraexpuse și lipsa unei latitudini de expunere mai mari sunt cruciale. […] Orice ar spune echipa de marketing a Huawei și orice povești ar avea despre prețul care ar crește cu 30 de dolari, lipsa unui rating IP (rezistență la apă și praf) nu-i în regulă în 2019.” – Ryne Hager, Android Police.

„OnePlus oferă funcționalitatea Zen Mode care duce opțiunea Do Not Disturb la următorul nivel. [Zen Mode oprește orice funcționalitate și aplicație de pe telefon pentru 20 de minute].” – Matthew Miller, ZDNet.

„Nu poți omite că OnePlus 7 Pro e un telefon mare. Chiar și cu marginile înguste, din jurul ecranului, este la limita a ceea ce înseamnă «smartphone mare» și o să te trezești că ai nevoie de doi mâini ca să-l folosești cum trebuie.” – Ewan Spence, Forbes.

„Autentificarea facială nu-i suficient de sigură pentru plăți, de exemplu. Am încercat să păcălesc camera cu o poză de-ale mele și n-a funcționat. E o îmbunătățire față de ce oferă Galaxy S10, care poate fi păcălit cu o poză.” – Caitlin McGarry, Tom’s Guide.