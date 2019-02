O întrebare adresată lui Siri l-a dus la închisoare: Care a fost pericolul

Afinitatea pentru asistenți virtuali îți poate face viața mai ușoară, dar o întrebare adresată lui Siri l-a dus la închisoare pe un tânăr de doar 13 ani.

În Statele Unite ale Americii, există o problemă majoră cu atentatele în școli. Acestea au loc la fiecare câteva luni, din cauza accesului facil la arme pentru adolescenți. În contextul în care legislația nu se va schimba vreodată pe marginea subiectului, singura posibilitate pe care o au polițiștii este să fie un pic mai paranoici când vine vorba de amenințări în direcția unui atentat.

Conform celor de la New York Post, un copil de 13 ani a fost arestat în urmă cu câteva zile după ce i-a adresat o întrebare lui Siri. ”I am going to shoot up a school.”(Mă duc să împușc o școală). Asistentul virtual al Apple a fost ascultător și i-a listat imediat toate școlile din apropiere.

Dacă este să fim optimiști, Siri s-ar putea să fi interepretat formularea ca pe o metaforă legată de faptul că vreau să ajung foarte repede la o școală. Aceasta nu a fost însă partea gravă. Arestarea adolescentului a fost cauzată de capturarea discuției cu Siri și postarea ei pe rețele sociale ca o amenințare la adresa unui coleg.

La scurt timp după, a fost arestat și este ținut la Porter County Juvenile Detention Center sub acuzarea de intimidare. În orice caz, autoritățile sunt convinse că nu a existat o intenție reală de a executa un atentat.

”Nu se crede că amenințarea a fost una credibilă, la această oră. Chiar și în aceste condiții, astfel de comunicații sunt luate foarte în serios de către Departamentul de Poliție din Valparaiso și de către comunitate noastră. Continuăm să lucrăm cu comunitatea de școli din Valparaiso pentru a asigura siguranța studenților și angajaților.” Totul a fost glumă neinspirată, în opinia polițiștilor. În orice caz, autoritățile ar fi creat un precedent periculos ca postarea să fi fost ignorată complet.