O imagine de pe Marte i-a uimit pe ce de la NASA: de ce este ciudată

Cei de la NASA publică în mediul online numeroase imagini de pe Marte. Pentru că nu au timp să le analizeze pe toate foarte atent, le-a scăpat un detaliu foarte interesant dintr-un cadru.

Un satelit NASA a surprins o fotografie pe planeta Marte care pare să includă literele E și T pe suprafața planetei. Deși pare o coincidență, cercetătorii încearcă să deslușească contextul în care cele două litere au fost generate. Nu de alta, dar a fi scrijelite pe scoarța planetei.

”Încercăm să aflăm despre ce este vorba. Chiar este remarcabil. Acum avem graffiti chiar pe marte. Este practic un simbol stelar, odată cu apariți filmului din anii `80.”, a declarat o sursă pentru publicația The Sun.

Ca referință, filmul la care a făcut referire omul de știință în citatul de mai sus este E.T. din 1982, regizat de Steven Spielberg. Pelicula care a fost un succes mondial la momentul apariției a popularizat conceptul vieții extraterestre. În film, un extraterestru încearcă să se întoarcă pe planeta mamă.

Membrii trupei The Rolling Stones s-au implicat și ei în activitatea pe Marte, dând numele unei roci de pe Planeta Roșie. Deși este doar de dimensiunea unei mingi de golf, roca respectivă a fost prima lovită de un picior al roverului NASA care a ajuns în 2018 pe Marte.

Revenind însă la ET, detaliul literelor care pot fi observate în imaginea postată pe Twitter a fost observat de un fan al filmelor SF. Pasionatul de astronomie a petrecut probabil o cantitate semnificativă de timp pentru a identifica în cadrele publicate de NASA câteva particularități care le-au scăpat cercetătorilor americani. În mod surprinzător, de această, efortul său a fost răsplătit cu două litere a căror explicație nu este evidentă.

Eagle-eyed space fans spot letters ‘E’ and ‘T’ on Mars in NASA satellite photo – The Sun https://t.co/JxjIiPvSeF pic.twitter.com/yZEbyqpNHg

— Tech News (@Technew3) August 26, 2019