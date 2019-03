Noul trailer la Shazam! îți arată cel mai nou super erou DC în toată splendoarea sa

În cazul în care ai o fascinație pentru universul de benzi desenate din DC Comics, te vei bucura să afli că iminentul Shazam! a beneficiat de un nou trailer.

În timp ce Marvel se pregătește să dărâme toate recordurile în materie de încasări cu ultimul episod al francizei Avengers și cu iminentul Captain Marvel, următorul proiect DC nu este unul atât de serios. Mai aproape de o comedie, decât de Dark Knight, Shazam! spune povestea unui adolescent în vârstă de 14 ani de la orfelinat care se transformă într-un super erou adult în momentul în care strigă cuvântul magic din titlul filmului.

Primul teaser pentru Shazam! a apărut la finele anului trecut. Acum, avem parte de un trailer complet care ne ajută să ne formăm o opinie mai clară vizavi modul în care se desfășoară povestea filmului. Din nou, este mai mult destinat fanilor de benzi desenate, dar având în vedere cât de apreciate au devenit astfel de pelicule în ultimii ani, este puțin probabil să nu te încânte.

Cea mai recentă componentă din universul cinematografic DCEU, Shazam! ni-l aduce pe Zachary Levi în rolul principal, cu Mark Strong în rolul antagonistului. Pe Levi s-ar putea să-l știi din serialul Chuck de acum câțiva ani, deși a jucat și în Thor: The Dark World sau Tangled. De curând, Mark Strong a făcut valuri în serialul Deep State, deși s-ar putea să-l fi văzut la cinema în Kingsman: The Golden Circle sau Miss Sloane. În mod ciudat, filmul este regizat de David F. Stanberg, un tânăr cunoscut doar pentru scurt metraj și horror-ul Lights Out.

Shazam! urmează să ajungă în cinematografe pe 19 aprilie, peste aproximativ o lună. Din universul DC, pelicula concurează cu Aquaman care tocmai a devenit cel mai profitabil film cu super eroi al francizei care încearcă să concureze cu Marvel.