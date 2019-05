Nicolae Ceaușescu și Elena lu’ Briceag, povestea de dragoste pe viață, înfiripată chiar de 1 Mai muncitoresc

Cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu și 1 Mai mai au și azi o legătură aproape mitică. În popor, se spune că Nicolae și Lenuța s-ar fi cunoscut chiar într-o astfel de zi, în timpul unei petreceri câmpenești.

În jurul cuplului Ceaușescu s-a născut o serie de mituri, povești mai mult sau mai puține reale. Aceste mituri au fost și încă sunt la extreme: fie exagerează în direcția denigrării imaginii lor, fie în direcția reabilitării acestei imagini până într-acolo încât sunt considerați cei mai mari eroi ai României.

Elena Petrescu, zisă Elena lu’ Briceag, marea dragoste a lui Nicolae Ceaușescu

1 Mai a avut mereu o semnificație aparte în țările comuniste, iar în România, lumea încă se raportează la ea din perspectivă socialistă și nu la adevărata semnificație. Comunismul a rescris istoria acestei sărbători internaționale și a făcut din ea un merit al comunismului. Realitatea a fost alta, însă oamenii tind să creadă mai degrabă acele povești presărate cu o doză de „picanterie”.

1 Mai a fost cu atât mai interesantă pentru popor cu cât s-a răspândit (mai ales după Revoluție) mitul conform căruia, Nicolae și Elena Ceaușescu s-ar fi cunoscut în timpul acestei sărbători.

La câte povești s-au născut în jurul mai ales al Elenei Ceaușescu, un analist străin ar putea crede că aceasta a fost cea mai influentă femeie din istoria României. Imaginea ei a oscilat de-a lungul timpului de la femeia ilustră, geniu în chimie și alte domenii intelectuale, până la femeia de moravuri ușoare, cu „experiență sexuală” prin al cărei pat au trecut nenumărați bărbați, mai mult sau mai puțin influenți.

Povestea de dragoste dintre Nicolae și Elena Ceaușescu va rămâne mereu un mit din cauza divergențelor de opinie pe care le au istoricii cu privire la trecutul fostului cuplu dictator.

În principiu, toată lumea știa în urmă cu vreo 20 de ani, că Nicolae, activist comunist în anii ‘30, pe vremea monarhiei, s-a îndrăgostit la prima vedere de Lenuța lui Briceag, cum era poreclită pe ascuns.

Numele ei inițial a fost Elena Petrescu și a fost adusă în București de fratele ei, Gheorghe Petrescu, zis și Gogu, pe când avea doar 17 ani.

Lenuța Petrescu nu se trăgea dintr-o familie foarte săracă, dar lăsase în urmă o viață banală. Satul natal nu avea ce să-i ofere, iar tatăl său, Nae Petrescu, deschisese în propria casă o prăvălie unde vindea gaz lampant, zahăr, sare, cuie, ace de cusut și bricege (de aici i s-a și tras porecla, o practică des întâlnită la țară până în zilele noastre).

La fel ca mulți alți locuitori ai satelor din acea vreme, nici Elena n-a fost bună prietenă cu învățătura. Abia trecuse cele patru clase și cu ele avea să rămână până la momentul execuției din 1989. Iată cum se descria ea într-o autobiografie din 1949 (am reprodus textul exact așa cum l-a redactat ea atunci):

„Elena Ceaușescu (Petrescu) mam născut în comuna Petrești, Dâmbovița, în anul 1919 la 7 ianuarie. Părinți se numesc Nae și Alexandrina ocupația agricultori avere 4 hectare de pământ și casă de locuit, în tre ani 1926 – 1930 am făcut școala primară unde mam născut. În anul 1936 am venit la București, am intrat ca ucenică la fabrica Lantex. în urma unei acțiuni am fost concediată…”

Cum s-au cunoscut Nicolae și Elena Ceaușescu

Nicolae Ceaușescu nu era nici el un tânăr elevat (la fel ca majoritatea comuniștilor din anii ‘30 – ‘40), așa că inteligența modestă a Lenuței nu l-a împiedicat să se lase fermecat de ea.

Se spune că ei s-au cunoscut pe 1 Mai 1939, în timpul unei petreceri câmpenești organizată la București. Era un eveniment organizat de breasla muncitorească. Nicolae Ceaușescu era un tânăr activist de partid și se spune că el ar fi aranjat ca Elena Petrescu (viitoare Ceaușescu) să câștige titlul de Regina Muncii (la acele baluri se obișnuia organizarea unor concursuri de Miss). Era aleasă câștigătoare concurenta care reușea să vândă la fața locului cele mai multe cărți poștale.

Ceaușescu, un tânăr descurcăreț, a îmbinat utilul cu plăcutul la acel bal și și-a făcut datoria de activist și a câștigat și inima celei care avea să-i devină soție. Prin diverse împrejurări ) care, ulterior, i-au adus o condamnarea la închisoare), a pus mâna pe mai multe cărți poștale pe care le-a trecut în „contul” Lenuței ca să câștige concursul.

Unii istorici, precum Lavinia Betea, neagă veridicitatea acestei povești, iar momentul întâlnirii lor este plasat mai degrabă pe 13 august 1939. Alții spun că ‘nea Nicu și Lenuța se știau deja de prin aprilie 1939, dar abia la începutul verii au reușit să se cunoască mai bine, când între ei s-a înfiripat o idilă amoroasă care n-a fost văzută cu ochi buni în interior Partidului Comunist.