Fiecare sunet din muzica serialului Chernobyl provine dintr-o centrală nucleară

Compozitoarea soundtrack-ului serialului Chernobyl a înregistrat și a folosit sunete de la o centrală nucleară adevărată pentru coloana sonoră.

Într-un interviu recent, compozitoarea Hildur Guðnadóttir, cea care a realizat coloana sonoră pentru mini-seria HBO Chernobyl a dezvăluit care a fost procesul creativ. Ea a povestit întregul proces de creație într-un interviu pentru publicația islandeză Hringbraut.

„Au filmat cea mai mare parte a seriei în Lituania, într-o centrală nucleară dezafectată. Chiar înainte ca ei să înceapă să filmeze acolo m-am dus să înregistrez. Am mers cu producătorul meu, Chris Watson, care înregistrează toate filmele cu David Attenborough. Deci este un inginer de sunet foarte bun. Am intrat în uzină și ne-am echipat cu costumele de protecție. Am înregistrat centrala nucleară și am creat coloana sonoră folosind acele înregistrări. Fiecare sunet din soundtrack provine din aceste înregistrări”, a spus Hildur Guðnadóttir.

Chernobyl, cel mai nou hit al HBO

Ea a fost întrebată dacă s-a dus acolo să lovească lucruri ca pe instrumente în interiorul centralei nucleare, dar procesul de creare al soundtrack-ului nu a fost așa.

„Nu am făcut asta. Am observat centrala nucleară. Am vrut să merg acolo și să văd cum este să muncești, să stai într-un astfel de loc. Cernobîl este una dintre cele mai mari catastrofe ale timpurilor noastre. Aceasta este o poveste atât de complicată de spus și mă întreb cum ar suna povestea asta. Cum se simte o catastrofă și cum sună?”, a mai spus ea.

Serialul Chernobyl a debutat pe HBO pe 6 mai, iar ultimul episod va fi difuzat săptămâna viitoare, pe 4 iunie. Serialul expune ceea ce s-a întâmplat pe 26 aprilie 1986, atunci când a avut loc o explozie masivă la centrala nucleară Cernobâl de lângă orașul Pripeat din Ucraina.

Chernobyl este apreciat de public și este cel mai bine cotat serial pe IMDb. Chernobyl ocupă prima poziție în clasamentul serialul TV de pe Internet Movie Database. Este înainte de Planet Earth II al celor de la BBC, Band of Brothers, Planet Earth, Breaking Bad, Game of Thrones, The Wire, Our Planet, Cosmos și Blue Planet II.