Muncim mai mult decât în timpuri medievale, iar perspectivele nu sunt optimiste

Poate pare absurd la prima vedere, dar o nouă analiză legată de volumul de muncă al omului modern scoate la iveală o situație îngrijorătoare, în comparație cu timpurile de mult apuse.

Un studiu recent realizat în Statele Unite ale Americii a avut ca scop cuantificarea volumului de muncă printre persoanele angajate în diverse domenii de activitate. Deși analiza a fost realizată în SUA, este foarte probabil să fie la fel de valabilă în multe alte țări, inclusiv România. Totul pleacă de la bani.

În economia actuală, foarte mulți oameni sunt stresați în legătură cu orele de muncă raportate la bani. Din acest motiv, lucrează mai mult pentru a face față pretențiilor financiare pe care le au tot ei. În cazul în care ai două, trei surse de venit și singurul tău confort era derivat din faptul că nu lucrezi la fel de mult ca țăranii din vremuri medievale, să știi că te înșeli.

Situația actuală legată de forța de muncă a fost sintetizată în cartea The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure (Americanul supramuncit: Scăderea neașteptată a timpului de relaxare), publicată de Juliet Schor. Ea este profesor de sociologie la Colegiul din Boston.

Problema legată de volumul masiv de muncă pe care ni-l asumăm nici măcar nu are legătură cu ultimul deceniu, ci pleacă de la o medie de 1949 de ore de muncă pe an, calculată în 1987. Acea valoare se traduce în aproximativ 8 ore de muncă în fiecare zi, de luni până vineri, cu o săptămână de concediu. În contextul în care unii lucrează mai multe ore și pot ajunge la două săptămâni de concediu, este ușor să-ți dai seama că numărul nu este exagerat.

Pentru comparație, un bărbat adult țăran din Anglia secolului 13 lucra 1620 de ore pe an, în medie. Diferența este foarte mare chiar și comparativ cu 2017, când un american muncea în media 1780 de ore.