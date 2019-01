Acest mouse e un computer veritabil, deși n-ai crede la prima vedere

Un geniu în tehnologie a transformat un simplu mouse într-un computer în toată regula, perfect funcționat, pe care rulează lejer chiar și jocul Minecraft.

Dacă te-ai întrebat vreodată cât de compacte pot fi computerele, atunci clipul de mai sus s-ar putea să-ți ofere un răspuns. YouTuberul care deține canalul Electronic Grenade a realizat ceva ce pentru mulți pare imposibil, chiar și pentru companiile producătoare de laptopuri. Or fi calculatoarele portabile tot mai mici, dar n-au cum să fie mai portabile decât mini-computerul handmade pe care-l vezi în video.

Computerele există acum în toate dispozitivele electronice. Telefonul tău are un computer, unul foarte avansat, ceasul inteligent pe care-l ții la mână are și el un computer, chiar și electrocasnicele au început să aibă, inclusiv automobilele. Mouse-ul are și el un fel de calculator în interior, dar YouTuberul l-a schimbat în totalitate.

Deși îl acoperi aproape în întregime cu palma, mouse-calculatorul are chiar și un ecran OLED de doar 1,5 inci, de 128×128 pixeli RGB și întregul sistem rulează cu Raspberry Pi Zero W micro PC.

Nu-ți imagina că excelează la capitolul specificații tehnice, dar, totuși, nu se descurcă rău. Mouseputerul (???) are o frecvență de doar 1 GHz, CPU cu un singur nucleu și cu o memorie RAM de doar 512 MB și o baterie de 500 mAh.

Interesant este că atunci când a început proiectul, n-a putut găsi un mouse suficient de mare cât să poată încorpora tehnologia de care avea nevoie, inclusiv o tastatură care se trage ca un sertar dintr-un slot special.

Prin urmare, acest inventator a realizat un plan virtual al computerului în miniatură și a printat 3D mouse-ul de care avea nevoie. Avantajul lui a fost că a putut să modele designul mouse-ului după bunul plac, care să se potrivească perfect cu mâna sa și să asigure și suficient spațiu pentru componentele interne.

Rulează chiar și jocul Minecraft, chiar dacă, la un moment dat, imaginea îngheață. Și, da, are la dispoziție și un mouse – „computerul” în sine.