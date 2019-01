Microsoft îți aduce Windows 10 pe iPad: Ce trebuie să știi

Microsoft a renunțat la vremea în care îți oferea instrumente software doar pentru sistemele sale de operare. Acum, lucrează la o soluție pentru a rula Windows pe iPad.

Pentru Microsoft, într-o lume ideală, ar fi perfect dacă am rula cu toții PC-uri cu Windows și nu ar mai exista nicio altă suită de aplicații de birou pe Pământ. În realitate însă, gigantul din Redmond trebuie să încerce constant să atragă clienți în curtea sa prin facilitarea accesului la datele personale și aplicațiile favorite de pe un PC cu Windows.

În acest scop, compania americană se pare că lucrează de ceva timp la realizarea unui client de Microsoft Remote Desktop pentru iPad. De fapt, soluția prezentată de Scott Machester în clipul de mai jos este un instrument de WVD sau Windows Virtual Desktop.

Practic, cu ajutorul WVD, tu te conectezi la o mașină virtuală cu Windows 10 doar a ta. Acolo, îți poți instala aplicațiile favorite, poți crea fișiere noi sau poți edita unele existente. Singurul lucru de care ai nevoie este o conexiune la internet.

Conceptul în sine nu este neapărat revoluționar, dar partea fascinantă este că, într-o versiune iminentă, va include suport pentru mouse și tastatură. Deși s-ar putea să fii limitat doar la câteva modele de periferice cu Bluetooth, experiența rulării de Windows pe iPad nu a părut niciodată mai verosimilă ca acum. Ca referință, Scott Manchester de la Microsoft a folosit un mouse Swiftpoint pentru demonstrația sa.

În final, s-ar putea să ai totuși nevoie de un iPad recent pentru ca lucrurile să se miște lin și să nu existe niciun fel de întârziere dintre mișcarea degetului pe ecranul de la iPad și comanda care ajunge la Windows. Rămâne să vedem cât va mai dura până când experiența va fi accesibilă tuturor curioșilor.

Mouse support with #WVD on iOS coming soon. pic.twitter.com/S4nL2IgFz0

— Scott Manchester (@RDS4U) January 2, 2019