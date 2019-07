Dacă ai fost pe internet în ultimele zile probabil că ai văzut meme-uri și glume despre Area 51. De ce? Pentru că oamenii vor să vadă ce se întâmplă acolo.

Niște americani s-au săturat de misterul care învăluie Area 51 și s-au hotărât să meargă să vadă ce se întâmplă acolo. Au organizat un eveniment pe Facebook în care îndeamnă oamenii să vină în Nevada, la Area 51, pentru că „dacă suntem mulți nu au cum să ne omoare pe toți”. Peste 1,2 milioane de oameni au spus că vor merge, iar peste 1 milion de oameni sunt interesați de participare.

Invazia ar trebui să aibă loc pe 20 septembrie. Bineînțeles, există și un site al evenimentului, dar și posibilitatea de a cumpăra tricouri cu mesajul „I survived Area 51”.

Este clar că cel care a organizat evenimentul este puse pe glume și nu este serios în privința acestei acțiuni. Unii probabil chiar ar vrea să facă asta, iar alții au luat totul ca pe o glumă și de aici au apărut și meme-urile pe internet.

Cu toate acestea, aviația americană este îngrijorată și un reprezentant a ținut să facă precizarea că „orice încercare ilegală de a accesa orice zonă militară este periculoasă”. Existența Area 51 a fost confirmată de guvernul federal în 2013, atunci când CIA a dezvăluit un raport despre avioane de spionaj ce au fost testate acolo la începutul anilor 1950.

Această bază secretă a Armatei Americane este situată lângă lacul sărat Groom Lake, statul Nevada. Scopul primar al bazei este de a iniția și continua experimentarea a diferite tipuri de avioane, vectori purtători și sisteme de arme.

Și au și creaturi extraterestre, bineînțeles. Dar și OZN-uri. Mai jos ai câteva dintre glumele făcute pe baza acestui moment care a devenit viral.

The alien I stole from Area 51 showing up in my room at 3am to tell me he threw up pic.twitter.com/SnzXmozc1i

— yeet (@irritatingshit1) July 12, 2019