Mașinile Tesla sunt frumoase, rapide, dar pot fi și foarte periculoase. Un model Tesla a explodat într-un garaj din Shanghai.

Momentul a fost surprins de camerele de luat vederi, iar clipul video cu automobilul Tesla ce explodează a fost devenit viral pe rețeaua socială chineză Weibo.

În clipul video de 22 de secunde vedem un sedan Tesla parcat într-un garaj subteran și în scurt timp vedem cum iese fum din caroserie, apoi mașina explodează în flăcări. Lângă automobil se afla și un Audi, dar nu este clar dacă acea mașină a fost avariată.

Clipul video a fost publicat de Xiu Jian Cong Ye De Liu Dai din provincia Shandong, China și spune că a primit clipul de pe un grup al utilizatorilor de Tesla și că mașina cu pricina a explodat în Shanghai.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China ?? 1st generation Tesla Model S caught Fire ? underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1

