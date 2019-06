Madonna versus Springsteen: cum arată top 10 cu cele mai populare albume din 2019

Ind

Indiferent cât de populari sunt tinerii artiști ai momentului, când vine vorba de cumpărătorii de muzică, albumele noi de la Madonna și Bruce Springsteen se vând ca pâinea caldă.

În cel mai recent top 10 cu vânzările de albume din 2019, Official Charts Company a confirmat victoria lui Bruce Springsteen în fața Madonnei. Pentru realizarea clasamentului, au fost luate în calcul vânzările de albume din Marea Britanie, unde Springsteen se pare că a făcut valuri cu noul său album intitulat Western Stars.

Bruce Springsteen a reușit această performanță cu al 19-lea album al său de studio. În unități fizice, Western Stars s-a vândut cu 25.000 mai multe exemplare comparativ cu Madame X, cel mai noul album lansat de Madonna. În același timp, creația rockerului american a devenit albumul cu cele mai rapide vânzări în format fizic din 2019, depâșind 45.400 de unități comercializate.

Western Stars este primul album format din piese noi al artistului după o pauză de 7 ani de materiale discografice. Per total, este al 11-lea album de la Springsteen care se bucură de prima poziție în clasamentul britanic.

Pe locul doi în topul britanic se află Madame X de la Madonna. Poziția a treia în același clasament este ocupată de Lewis Capaldi, cu al său ”Divinely Uninspired to a Hellish Extent”. Performanța albumului lui Bruce Springsteen este cu atât mai impresionantă, cu cât albumul lui Capaldi s-a aflat pe prima poziție în top timp de patru săptămâni.

Pe locul patru în top 10 se află Bastille, cu al treiea album de studiu din istoria formației. Acesta este intitulat Doom Days. Joy Division este pe locul cinci cu Unknown Pleasures, o reeditare aniversară a unui album clasic din portofoliul formației. Albumul original a ajuns doar pe locul al 71-lea în topul britanic, în urma decesului solistului principal al formaţiei, Ian Curtis, în 1980.

La capitolul single-uri, colaborarea dintre Ed-Sheeran și Justin Bieber continuă să fie pe prima poziție în topul britanic după șase săptămâni. Este vorba de piesa I Don`t Care. Pe locul doi este Vossi Bop de la Stormzy, urmată de Bad GUy de la Billie Eilish. Hold Me While You Wait de la Lewis Capaldi este pe patru, iar You Need to Calm Down de la Taylor Swift încheie top cinci.