Limba noastră, subiect de joc video: de ce trebuie să încerci Romanica

Romanica este un nou joc video pentru tablete și smartphone-uri cu Android care te va ajuta să înveți limbi străine și să-ți testezi cunoștințele de limbi romanice.

În această perioadă, se desfășoară sezonul cultural franco-român, menit să ateste importanța legături socio-culturale dintre România și Franța. Din acest motiv, vom vedea mai multe manifestări de cultură francofonă în diverse domenii.

Pentru a startul acestui sezon, ministerul francez al Culturii a lansat un joc video care evidențiază legătura profundă dintre toate popoarele romanice, printre care ne numărăm și noi ca români. Titlul este intitulat Romanica, este complet gratuit și îl poți descărca din Google Play folosind acest link. Momentan, nu este foarte clar dacă va fi vreodată disponibil și pentru posesorii de iPhone sau iPad.

Noul joc video are ca scop celebrarea a opt limbi romanice, printre care și româna. În Romanica, grafica este simplă și scopul tău ca jucător este unul destul de intuitiv. Pentru a progresa, vei începe prin clasarea cuvintelor pe teme (saluturi, călătorii, artă, etc.). Ulterior, vei fi nevoit să împarți cuvintele și expresiile pe limbile din care fac parte. În prima fază, jocul este disponibil în limbile română și franceză pentru persoane începând de la 12 ani.

Pentru ministrul francez al Culturii, Franck Riester, acest joc permite a „arăta ceea ce unește” persoanele care folosesc diferitele limbi romanice și se înscrie în cadrul Săptămânii limbii franceze și al Francofoniei. Creat în cadrul Sezonului cultural franco-român, Romanica este „proiectul bilateral cel mai important” între cele două țări în domeniul cultura, potrivit ambasadorului României în Franța, Luca Niculescu, citat de AFP.

Din descrierea jocului de pe Google Play îți poți forma o opinie mai clară despre joc, dacă nu vrei să ți-l instalezi pur și simplu. ”Lumea Romanica este pe moarte. Din moment ce vorbim o singură limbă, locuitorii sunt plictisiți, reținuți, fug și abandonează orașele lor. Mai mult decât atât, acestea vor dispărea în curând pentru totdeauna sub o manta groasă de nori.

Doar tu poți reintroduce viața și lumina în lumea Romanica! Lasă-ți deoparte prejudecățile și îndoielile și reînvie diversitatea limbilor Romanica pentru a aduce bucurie și o viață împreună pentru toți locuitorii săi!

Pentru a face acest lucru, va trebui să îi ajuți să găsească înțelesul cuvintelor pe care le utilizează zilnic și să recunoască în ce limbi sunt folosite. Atentie, cand aduci viata inapoi in lumea Romanica, cuvintele vor fi din ce in ce mai numeroase!

În timpul progresului tău, vei debloca informații culturale valoroase pentru a-ți urmări căutarea în Romanica, precum și insigne care îți recompensează talentele multilingvistice în limbile romanice.”