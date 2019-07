Lentilele de contact robotice care îți dau vedere cu zoom

Aceste lentile de contact cu zoom vor veni în ajutorul tuturor și nu vor fi utile doar pentru cei care au probleme de vedere.

Vederea cu zoom pare o chestie posibilă doar în filme, însă oamenii de știință par să fi reușit să aducă asta mai aproape de realitate.

Cercetătorii de la University of California San Diego au creat un prototip de lentile de contact care îl lasă pe cel care le poartă să dea zoom in sau zoom out atunci când vrea să vadă mai bine un anumit lucru. Astfel, acestea pot schimba automat focalizarea de la obiectele din apropiere sau cele de la distanță prin detectarea mișcărilor oculare ale utilizatorului. Astfel, aceste lentile îți permit să dai zoom in sau zoom out doar dacă clipești rapid de două ori.

Cum funcționează aceste lentile cu zoom

În loc de țesut organic, oamenii de știință au folosit o peliculă de polimer care își poate schimba structura atunci când este aplicat curent electric. În cazul ochiului uman materialul va detecta semnalele electrooculografice generate de ochi pentru a permite acestor lentile să aplice zoom. Astfel, te vei putea concentra pe un anumit cuvânt dintr-o carte, iar atunci cân ridici privirea, lentilele se vor ajusta automat, pentru o perspectivă mai largă.

În prezent, acestea funcționează doar într-o anumită instalație, iar componentele acesteia vor trebui miniaturizate dramatic pentru a putea fi aplicate pe globul ocular uman. Din păcate, va mai dura destul de mult timp de acum înainte pentru ca aceste lentile să poată fi folosite de oricine.

Partea bună e că acestea nu vor reprezenta o opțiune bună doar pentru cei cu probleme de vedere care vor să renunțe la ochelari, ci ar putea fi utile pentru oricine. Astfel, chiar dacă ai o vedere perfectă, astfel de lentile cu zoom te-ar putea ajuta mult atunci când ai locuri prea în spate la un concert sau la teatru, de exemplu.