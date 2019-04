Lenovo Z6 Pro, lansat oficial: telefonul care te face să uiți de Galaxy S10

Cei de la Lenovo își pun multe speranța în noul Lenovo Z6 Pro, iar dacă vor investi suficient de mulți bani în marketing, s-ar putea să-l vezi ca pe o alternativă la Galaxy S10.

După mult zvonuri pe marginea subiectului și o cantitate semnificativă de teasere oficiale, Lenovo Z6 Pro a fost anunțat oficial și are tot ce-i trebuie ca să-l percepi un smartphone de top. Include patru camere pe spate, are un procesor Snapdragon 855 la interior și se încarcă cât se poate de rapid.

Lenovo Z6 Pro este construit în jurul unui panou Super AMOLED cu diagonala de 6,39 inci. În partea de sus a ecranului, are o crestătură discretă sub formă de lacrimă pentru camera de selfie-uri de 32 de megapixeli. Pe lângă rama infimă de pe margini, mai are și un senzor de amprentă ascuns sub panou.

Procesorul Snapdragon 855 este împerecheat cu 6 sau 8GB RAM și o memorie internă de 128GB. Dacă banii nu sunt o problemă, poți opta pentru versiunea de top cu 12GB RAM și o memorie internă de 512GB.

Cele patru camere de pe spate sunt aliniate vertical. Prima are 16 megapixeli cu un unghi larg de captură, a doua folosește un senzor de 48 de megapixeli cu F/1.8. A treia integrează un senzor de 8 megapixeli cu telefoto. Cea de a patra cameră de 2 megapixeli se folosește la artificii foto, precum modul portret.

Telefonul vine preinstalat cu cea mai nouă versiune de Android, dar interfața nativă este mascată cu ZUI 11. Acumulatorul de 4000 mAh se încarcă rapid cu 27W. Lenovo Z6 Pro va fi disponibil pentru achiziție în culorile verde și roșu, la un preț de pornire de 385 de euro pentru versiunea cu 6GB RAM și 128GB memorie internă. Cea mai scumpă versiune cu 12GB RAM și 512GB de spațiu sare până la 635 de euro. Primele unități vor fi livrate începând cu 29 aprilie.